https://1prime.ru/20261028/putin-874713306.html

Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы

Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы

Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы, таких крупных судов не сооружали даже во времена СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:11+0300

2026-10-28T16:11+0300

2026-10-28T16:11+0300

промышленность

россия

индонезия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874713306.jpg?1793193117

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы, таких крупных судов не сооружали даже во времена СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. Некоторые наши друзья, партнеры, например, Индонезия, президент Индонезии, очень заинтересовались", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. "Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союз", - отметил глава государства.

индонезия

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промышленность, россия, индонезия, владимир путин