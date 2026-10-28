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Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы
Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы
Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы, таких крупных судов не сооружали даже во времена СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:11+0300
2026-10-28T16:11+0300
2026-10-28T16:11+0300
промышленность
россия
индонезия
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы, таких крупных судов не сооружали даже во времена СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. Некоторые наши друзья, партнеры, например, Индонезия, президент Индонезии, очень заинтересовались", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. "Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союз", - отметил глава государства.
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промышленность, россия, индонезия, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин
Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы
Путин: Россия строит флот по добыче рыбы, таких судов не сооружали даже во времена СССР
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия начала строить флот по добыче и переработке рыбы, таких крупных судов не сооружали даже во времена СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. Некоторые наши друзья, партнеры, например, Индонезия, президент Индонезии, очень заинтересовались", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
"Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союз", - отметил глава государства.