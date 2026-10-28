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Несмотря на санкции, Россия и Индия находят пути сотрудничества по алмазам
Несмотря на санкции, Россия и Индия находят пути сотрудничества по алмазам - 28.10.2026, ПРАЙМ
Несмотря на санкции, Россия и Индия находят пути сотрудничества по алмазам
Россия и Индия находят пути сотрудничества по алмазам, несмотря на западные санкции, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:13+0300
2026-10-28T16:13+0300
2026-10-28T16:13+0300
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мировая экономика
индия
африка
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия и Индия находят пути сотрудничества по алмазам, несмотря на западные санкции, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Введенные западными странами санкции мешают нам сотрудничать с Индией и наносят Индии такой существенный ущерб с точки зрения обработки алмазов. Но все-таки мы находим пути взаимодействия", - сказал он в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Несмотря на санкции, Россия и Индия находят пути сотрудничества по алмазам
Путин: РФ и Индия находят пути сотрудничества по алмазам, несмотря на западные санкции