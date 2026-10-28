https://1prime.ru/20261028/putin-874714405.html
Россия имеет хорошие технологии в области налогообложения, заявил Путин
Россия имеет хорошие технологии в области налогообложения, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия имеет хорошие технологии в области налогообложения, заявил Путин
Россия обладает хорошими технологиями в области налогообложения, таможенного регулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:21+0300
2026-10-28T16:21+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обладает хорошими технологиями в области налогообложения, таможенного регулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "У нас хорошие технологии, вот, именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии", - сказал российский лидер в ходе осмотра выставки. Путин добавил, что когда Россия договаривается с ближайшими партнерами о совместной работе, то вводятся единые стандарты, и в итоге собираемость налогов увеличивается. "И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты", - отметил глава государства. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, владимир путин, налоги, технологии
Налоги, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, налоги, Технологии
Россия имеет хорошие технологии в области налогообложения, заявил Путин
Путин: РФ имеет хорошие технологии в области налогообложения и таможенного регулирования
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обладает хорошими технологиями в области налогообложения, таможенного регулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"У нас хорошие технологии, вот, именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии", - сказал российский лидер в ходе осмотра выставки.
Путин добавил, что когда Россия договаривается с ближайшими партнерами о совместной работе, то вводятся единые стандарты, и в итоге собираемость налогов увеличивается.
"И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты", - отметил глава государства.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.