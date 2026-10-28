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Перекрыть расчеты в цифровой валюте невозможно, заявил Путин

Перекрыть расчеты в цифровой валюте невозможно, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Перекрыть расчеты в цифровой валюте невозможно, заявил Путин

Перекрыть расчеты в цифровой валюте в современном мире невозможно, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:21+0300

2026-10-28T16:21+0300

2026-10-28T16:21+0300

россия

африка

сша

москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перекрыть расчеты в цифровой валюте в современном мире невозможно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Цифровые валюты же во всем мире развиваются. И в США развиваются цифровые валюты, и у нас развиваются. Но почему африканский континент не может подключаться к этой высокотехнологичной системе? И она суверенна, эта система. Ничем не связана. Никто вам ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты невозможно. Просто невозможно", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября, РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, африка, сша, москва, владимир путин