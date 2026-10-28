https://1prime.ru/20261028/putin-874714913.html

Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет

Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет

Полноценный суверенитет невозможен без суверенитета в цифровой сфере, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:25+0300

2026-10-28T16:25+0300

2026-10-28T16:25+0300

африка

москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Полноценный суверенитет невозможен без суверенитета в цифровой сфере, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Если нет полного суверенитета в информационной сфере, суверенитет отсутствует. В современном мире это невозможно", - сказал он в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

москва

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африка, москва, владимир путин