https://1prime.ru/20261028/putin-874714913.html
Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет
Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет
Полноценный суверенитет невозможен без суверенитета в цифровой сфере, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:25+0300
2026-10-28T16:25+0300
2026-10-28T16:25+0300
африка
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Полноценный суверенитет невозможен без суверенитета в цифровой сфере, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Если нет полного суверенитета в информационной сфере, суверенитет отсутствует. В современном мире это невозможно", - сказал он в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Путин объяснил, без чего невозможен полноценный суверенитет
Путин: полноценный суверенитет невозможен без суверенитета в цифровой сфере
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Полноценный суверенитет невозможен без суверенитета в цифровой сфере, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"Если нет полного суверенитета в информационной сфере, суверенитет отсутствует. В современном мире это невозможно", - сказал он в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.