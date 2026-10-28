https://1prime.ru/20261028/putin-874715120.html
Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей
Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей
Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:27+0300
2026-10-28T16:27+0300
2026-10-28T16:27+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, общество , сша, китай, африка, владимир путин, технологии
РОССИЯ, Общество , США, КИТАЙ, АФРИКА, Владимир Путин, Технологии
Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей
Путин: только Россия, США и КНР имеют полный набор суверенных технологических возможностей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет", - сказал Путин в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.