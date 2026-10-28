https://1prime.ru/20261028/putin-874715120.html

Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей

Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия имеет полный набор суверенных технологических возможностей

Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:27+0300

2026-10-28T16:27+0300

2026-10-28T16:27+0300

россия

общество

сша

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африка

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

сша

китай

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россия, общество , сша, китай, африка, владимир путин, технологии