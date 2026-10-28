https://1prime.ru/20261028/putin-874716207.html

Путин объяснил необходимость регулирования соцсетей

Путин объяснил необходимость регулирования соцсетей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин объяснил необходимость регулирования соцсетей

Страны должны сами регулировать работу социальных сетей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:36+0300

2026-10-28T16:36+0300

2026-10-28T16:39+0300

владимир путин

москва

общество

соцсети

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Страны должны сами регулировать работу социальных сетей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Французское руководство тоже указывает на то, что на события, которые сейчас происходят в крупных городах Франции, влияют соцсети, которые не являются для Франции суверенными. Они (власти - ред.) с трудом влияют или вообще не влияют на работу соцсетей в своей стране", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере."Я думаю, что будет правильно, если мы все будем влиять на это", - добавил российский президент. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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владимир путин, москва, общество , соцсети, россия