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Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России
Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России
Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет туристического потока из России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:45+0300
2026-10-28T16:45+0300
2026-10-28T16:45+0300
туризм
бизнес
турция
африка
сша
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет туристического потока из России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в ходе осмотра с лидерами Африки выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых отраслях экономики и социальной сфере, сообщил, что Турцию в год посещают 7 миллионов российских туристов. "Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России", - сказал российский лидер.
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туризм, бизнес, турция, африка, сша, владимир путин
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, АФРИКА, США, Владимир Путин
Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России
Путин: Турция получает $12 млрд ежегодно за счет туристического потока из России
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет туристического потока из России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе осмотра с лидерами Африки выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых отраслях экономики и социальной сфере, сообщил, что Турцию в год посещают 7 миллионов российских туристов.
"Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России", - сказал российский лидер.