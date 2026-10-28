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Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России

Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет турпотока из России

Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет туристического потока из России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:45+0300

2026-10-28T16:45+0300

2026-10-28T16:45+0300

туризм

бизнес

турция

африка

сша

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Турция получает 12 миллиардов долларов ежегодно за счет туристического потока из России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в ходе осмотра с лидерами Африки выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых отраслях экономики и социальной сфере, сообщил, что Турцию в год посещают 7 миллионов российских туристов. "Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России", - сказал российский лидер.

турция

африка

сша

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туризм, бизнес, турция, африка, сша, владимир путин