https://1prime.ru/20261028/putin-874717246.html
Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку
Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку
Президент России Владимир Путин призвал наращивать российский туристический поток в Африку. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:46+0300
2026-10-28T16:46+0300
2026-10-28T16:46+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал наращивать российский туристический поток в Африку. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка - уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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туризм, бизнес, россия, африка, сша, турция, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, США, ТУРЦИЯ, Владимир Путин
Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку
Путин: необходимо наращивать российский туристический поток в Африку
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал наращивать российский туристический поток в Африку.
Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка - уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки", - сказал Путин в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.