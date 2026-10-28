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Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку

Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин призвал наращивать российский турпоток в Африку

Президент России Владимир Путин призвал наращивать российский туристический поток в Африку. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:46+0300

2026-10-28T16:46+0300

2026-10-28T16:46+0300

туризм

бизнес

россия

африка

сша

турция

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал наращивать российский туристический поток в Африку. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка - уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

сша

турция

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туризм, бизнес, россия, африка, сша, турция, владимир путин