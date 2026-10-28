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Путин: ежегодно Турцию посещают 7 млн российских туристов - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: ежегодно Турцию посещают 7 млн российских туристов
Путин: ежегодно Турцию посещают 7 млн российских туристов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: ежегодно Турцию посещают 7 млн российских туристов
Ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов, что является весомым вкладом в экономику страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:52+0300
2026-10-28T16:52+0300
туризм
бизнес
турция
москва
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874717513.jpg?1793195578
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов, что является весомым вкладом в экономику страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран. "Для некоторых стран российский туристический поток стал существенным сектором собственной национальной экономики, даже для такой развитой страны как Турция. Семь миллионов российских туристов посещают в год Турцию, и это приносит турецкой экономике 12 миллиардов долларов США", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
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1
5
4.7
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туризм, бизнес, турция, москва, владимир путин
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
16:52 28.10.2026
 
Путин: ежегодно Турцию посещают 7 млн российских туристов

Путин: ежегодно Турцию посещают 7 млн российских туристов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов, что является весомым вкладом в экономику страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран.
"Для некоторых стран российский туристический поток стал существенным сектором собственной национальной экономики, даже для такой развитой страны как Турция. Семь миллионов российских туристов посещают в год Турцию, и это приносит турецкой экономике 12 миллиардов долларов США", - сказал Путин в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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