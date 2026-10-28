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Путин высказался о запрете в России называть синтетические камни бриллиантами
Путин высказался о запрете в России называть синтетические камни бриллиантами - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин высказался о запрете в России называть синтетические камни бриллиантами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе о том, можно ли называть искусственные алмазы бриллиантами, склоняется к мнению, что основой отрасли являются... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:57+0300
2026-10-28T16:57+0300
2026-10-28T16:57+0300
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе о том, можно ли называть искусственные алмазы бриллиантами, склоняется к мнению, что основой отрасли являются натуральные камни.
Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях форума Россия-Африка выразил мнение, что искусственные алмазы в будущем превратятся в "хорошую бижутерию", а природные бриллианты будут расти в цене, потому что "имеют свою историю".
"Мое мнение ближе к тому, что министр наш сказал, все-таки, то, что создано природой, оно и есть то, что является основой этой отрасли", - заявил Путин.
Президент отметил, что производители искусственных алмазов говорят ему, что такая продукция ничем не отличается от природных, ничем не хуже их, и поэтому по цене должна быть на уровне натуральных камней.
"Но тем не менее, у нас принимаются решения, которые искусственные алмазы запрещают называть алмазами в прямом смысле этого слова. Все-таки, это рукотворная вещь. Хотя, это только специалисты могут определить, отличаются они в чем-то или нет, и что там чего стоит", - добавил Путин.
С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий, согласно которым бриллиантами можно называть только алмазы природного происхождения.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Силуанов
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе о том, можно ли называть искусственные алмазы бриллиантами, склоняется к мнению, что основой отрасли являются натуральные камни.
Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на полях форума Россия-Африка выразил мнение, что искусственные алмазы в будущем превратятся в "хорошую бижутерию", а природные бриллианты будут расти в цене, потому что "имеют свою историю".
"Мое мнение ближе к тому, что министр наш сказал, все-таки, то, что создано природой, оно и есть то, что является основой этой отрасли", - заявил Путин.
Президент отметил, что производители искусственных алмазов говорят ему, что такая продукция ничем не отличается от природных, ничем не хуже их, и поэтому по цене должна быть на уровне натуральных камней.
"Но тем не менее, у нас принимаются решения, которые искусственные алмазы запрещают называть алмазами в прямом смысле этого слова. Все-таки, это рукотворная вещь. Хотя, это только специалисты могут определить, отличаются они в чем-то или нет, и что там чего стоит", - добавил Путин.
С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий, согласно которым бриллиантами можно называть только алмазы природного происхождения.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.