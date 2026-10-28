https://1prime.ru/20261028/putin-874721810.html
Путин провел встречу с руководством ведущих африканских организаций
Путин провел встречу с руководством ведущих африканских организаций - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин провел встречу с руководством ведущих африканских организаций
Президент России Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африканского континента,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:13+0300
2026-10-28T18:13+0300
2026-10-28T18:26+0300
россия
москва
африканский союз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874721810.jpg?1793201166
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африканского континента, передает корреспондент РИА Новости.Беседа состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду."Мы только что весьма результативно, на мой взгляд, и с интересом обсудили вопросы и задачи по углублению всего комплекса отношений между нашей страной и африканскими государствами в торговле, инвестициях, науке, образовании и молодежной политике. И сейчас предлагаю более детально обменяться мнениями о многостороннем измерении в диалоге России и Африки", - сказал Путин в начале встречи.Российский лидер отметил, что во встрече принимают участие большинство действующих на континенте интеграционных структур.Участие в третьем саммите Россия-Африка подтвердили 48 африканских стран, 22 из них представлены на высшем уровне.Кроме того, на саммит в Москву были приглашены руководители ведущих региональных организаций - Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Союза арабского Магриба, Африканского экспортно-импортного банка, Межправительственной организации по развитию и многих других.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форум
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, африканский союз
РОССИЯ, МОСКВА, Африканский союз
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африканского континента, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду.
"Мы только что весьма результативно, на мой взгляд, и с интересом обсудили вопросы и задачи по углублению всего комплекса отношений между нашей страной и африканскими государствами в торговле, инвестициях, науке, образовании и молодежной политике. И сейчас предлагаю более детально обменяться мнениями о многостороннем измерении в диалоге России и Африки", - сказал Путин в начале встречи.
Российский лидер отметил, что во встрече принимают участие большинство действующих на континенте интеграционных структур.
Участие в третьем саммите Россия-Африка подтвердили 48 африканских стран, 22 из них представлены на высшем уровне.
Кроме того, на саммит в Москву были приглашены руководители ведущих региональных организаций - Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Союза арабского Магриба, Африканского экспортно-импортного банка, Межправительственной организации по развитию и многих других.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форум