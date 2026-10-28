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Россияне смогут оплачивать покупки в Египте по R-коду
Россияне смогут оплачивать покупки в Египте по R-коду - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут оплачивать покупки в Египте по R-коду
Российские туристы получили возможность оплачивать покупки в Египте с помощью QR-кода от Сбербанка, при этом сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:35+0300
2026-10-28T15:35+0300
2026-10-28T15:35+0300
бизнес
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сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туристы получили возможность оплачивать покупки в Египте с помощью QR-кода от Сбербанка, при этом сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщает банк.
"Клиенты "Сбера" получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли", - говорится в пресс-релизе.
Там поясняется, что для оплаты нужно просто отсканировать QR-код на кассе или в заведении, принимающем такие платежи - перед подтверждением операции на экране отображается сумма в египетских фунтах и российских рублях.
При этом запуск сервиса происходит на фоне роста туристического потока из России. Так, в 2025 году Египет принял более 2 миллионов российских туристов, а с января по 25 сентября 2026 года их число выросло примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Теперь Египет стал 14-й страной, где клиентам банка доступна оплата покупок по QR-коду. Сервис также работает в популярных туристических направлениях среди россиян, включая Вьетнам, Таиланд и Филиппины.
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бизнес, финансы, россия, египет, вьетнам, таиланд, сбербанк
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, Сбербанк
Россияне смогут оплачивать покупки в Египте по R-коду
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок в Египте с помощью R-кода
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туристы получили возможность оплачивать покупки в Египте с помощью QR-кода от Сбербанка, при этом сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщает банк.
"Клиенты "Сбера" получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли", - говорится в пресс-релизе.
Там поясняется, что для оплаты нужно просто отсканировать QR-код на кассе или в заведении, принимающем такие платежи - перед подтверждением операции на экране отображается сумма в египетских фунтах и российских рублях.
При этом запуск сервиса происходит на фоне роста туристического потока из России. Так, в 2025 году Египет принял более 2 миллионов российских туристов, а с января по 25 сентября 2026 года их число выросло примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Теперь Египет стал 14-й страной, где клиентам банка доступна оплата покупок по QR-коду. Сервис также работает в популярных туристических направлениях среди россиян, включая Вьетнам, Таиланд и Филиппины.