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Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером
Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером - 28.10.2026, ПРАЙМ
Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером
Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска купил лотерейный билет по пути в ветеринарную клинику, благодаря чему во второй раз стал... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:20+0300
бизнес
нижневартовск
хмао
столото
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874676468.jpg?1793164812
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска купил лотерейный билет по пути в ветеринарную клинику, благодаря чему во второй раз стал миллионером, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото". "Поездка в ветклинику обернулась крупной удачей: житель ХМАО выиграл в лотерею от "Столото" более 10 миллионов рублей. Оказалось, что для мужчины это не первая крупная победа в лотереях. В 2009 году в "Жилищной лотерее" Наби выиграл 1 миллион рублей", - отметили в компании. Там отмечают, что во второй раз мужчина выиграл суперприз размером свыше 10 миллионов рублей. Призовые средства победитель разделил между двумя дочерьми. "Отвозил в ветеринарную клинику мою собаку породы той-терьер. По пути решил поучаствовать в лотерее. Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете", - делится своей историей победитель. Мужчина уже более 40 лет работает оператором по добыче нефти и газа. В 2023 году он был награжден почетным званием "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ". Свободное время Наби предпочитает проводить на даче, где вместе с супругой ведет огород.
нижневартовск
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, нижневартовск, хмао, столото
Бизнес, Нижневартовск, ХМАО, Столото
08:17 28.10.2026 (обновлено: 08:20 28.10.2026)
 

Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска купил лотерейный билет по пути в ветеринарную клинику, благодаря чему во второй раз стал миллионером, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Поездка в ветклинику обернулась крупной удачей: житель ХМАО выиграл в лотерею от "Столото" более 10 миллионов рублей. Оказалось, что для мужчины это не первая крупная победа в лотереях. В 2009 году в "Жилищной лотерее" Наби выиграл 1 миллион рублей", - отметили в компании.
Там отмечают, что во второй раз мужчина выиграл суперприз размером свыше 10 миллионов рублей. Призовые средства победитель разделил между двумя дочерьми.
"Отвозил в ветеринарную клинику мою собаку породы той-терьер. По пути решил поучаствовать в лотерее. Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете", - делится своей историей победитель.
Мужчина уже более 40 лет работает оператором по добыче нефти и газа. В 2023 году он был награжден почетным званием "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ". Свободное время Наби предпочитает проводить на даче, где вместе с супругой ведет огород.
 
БизнесНижневартовскХМАОСтолото
 
 
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