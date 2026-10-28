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Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером

Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером - 28.10.2026, ПРАЙМ

Житель Нижневартовска дважды стал лотерейным миллионером

Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска купил лотерейный билет по пути в ветеринарную клинику, благодаря чему во второй раз стал... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:20+0300

бизнес

нижневартовск

хмао

столото

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из Нижневартовска купил лотерейный билет по пути в ветеринарную клинику, благодаря чему во второй раз стал миллионером, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото". "Поездка в ветклинику обернулась крупной удачей: житель ХМАО выиграл в лотерею от "Столото" более 10 миллионов рублей. Оказалось, что для мужчины это не первая крупная победа в лотереях. В 2009 году в "Жилищной лотерее" Наби выиграл 1 миллион рублей", - отметили в компании. Там отмечают, что во второй раз мужчина выиграл суперприз размером свыше 10 миллионов рублей. Призовые средства победитель разделил между двумя дочерьми. "Отвозил в ветеринарную клинику мою собаку породы той-терьер. По пути решил поучаствовать в лотерее. Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете", - делится своей историей победитель. Мужчина уже более 40 лет работает оператором по добыче нефти и газа. В 2023 году он был награжден почетным званием "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ". Свободное время Наби предпочитает проводить на даче, где вместе с супругой ведет огород.

нижневартовск

хмао

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бизнес, нижневартовск, хмао, столото