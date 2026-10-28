https://1prime.ru/20261028/rashody-874682140.html
Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2%
Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2%
Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в прошлом квартале на 14,2%, до 145 миллиардов рублей, говорится в отчетности банка. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:18+0300
2026-10-28T10:18+0300
2026-10-28T10:22+0300
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в прошлом квартале на 14,2%, до 145 миллиардов рублей, говорится в отчетности банка. "Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в третьем квартале 2026 года снизились на 14,2% год к году, до 145 миллиардов рублей, в связи с приведением прогнозных моделей в соответствии с обновленными макроэкономическими ожиданиями", - сказано там. С начала года, по итогам трех первых кварталов, показатель составил 442,5 миллиарда рублей (снижение на 12,2% год к году).
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финансы, банки, сбербанк
Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2%
Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2%, до 145 млрд рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в прошлом квартале на 14,2%, до 145 миллиардов рублей, говорится в отчетности банка.
"Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в третьем квартале 2026 года снизились на 14,2% год к году, до 145 миллиардов рублей, в связи с приведением прогнозных моделей в соответствии с обновленными макроэкономическими ожиданиями", - сказано там.
С начала года, по итогам трех первых кварталов, показатель составил 442,5 миллиарда рублей (снижение на 12,2% год к году).