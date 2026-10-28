https://1prime.ru/20261028/rashody-874682140.html

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2%

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в III квартале на 14,2%

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в прошлом квартале на 14,2%, до 145 миллиардов рублей, говорится в отчетности банка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:18+0300

2026-10-28T10:18+0300

2026-10-28T10:22+0300

финансы

банки

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874682140.jpg?1793172167

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы Сбербанка на резервы по МСФО снизились в прошлом квартале на 14,2%, до 145 миллиардов рублей, говорится в отчетности банка. "Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в третьем квартале 2026 года снизились на 14,2% год к году, до 145 миллиардов рублей, в связи с приведением прогнозных моделей в соответствии с обновленными макроэкономическими ожиданиями", - сказано там. С начала года, по итогам трех первых кварталов, показатель составил 442,5 миллиарда рублей (снижение на 12,2% год к году).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк