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Производство готового стального проката в РФ за 9 месяцев снизилось на 3,4%
Производство готового стального проката в РФ за 9 месяцев снизилось на 3,4% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Производство готового стального проката в РФ за 9 месяцев снизилось на 3,4%
Производство готового стального проката в России по итогам января-сентября текущего года снизилось на 3,4% в годовом выражении - до 41,3 миллиона тонн, в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
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бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России по итогам января-сентября текущего года снизилось на 3,4% в годовом выражении - до 41,3 миллиона тонн, в сентябре - сократилось на 5,9% по отношению к августу текущего года, до 4,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев упал на 17,5% - до 7,3 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах уменьшилось на 3,3% и составило 36,6 миллиона тонн.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали за январь-сентябрь остался примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись на 0,8%, до 40,3 миллиона тонн.
Производство проката в РФ в сентябре составило 4,5 миллиона тонн, что на 2,8% выше, чем в том же месяце годом ранее. Выпуск нелегированной стали увеличился на 1,9% в годовом выражении - до 4,4 миллиона тонн.
Производство чугуна в сентябре выросло на 4,2% и достигло 4,1 миллиона тонн. Выпуск стальных труб увеличился на 6,4% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн.
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бизнес, россия, росстат
Производство готового стального проката в РФ за 9 месяцев снизилось на 3,4%
Росстат: производство готового стального проката в РФ в январе-сентябре снизилось на 3,4%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России по итогам января-сентября текущего года снизилось на 3,4% в годовом выражении - до 41,3 миллиона тонн, в сентябре - сократилось на 5,9% по отношению к августу текущего года, до 4,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев упал на 17,5% - до 7,3 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах уменьшилось на 3,3% и составило 36,6 миллиона тонн.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали за январь-сентябрь остался примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись на 0,8%, до 40,3 миллиона тонн.
Производство проката в РФ в сентябре составило 4,5 миллиона тонн, что на 2,8% выше, чем в том же месяце годом ранее. Выпуск нелегированной стали увеличился на 1,9% в годовом выражении - до 4,4 миллиона тонн.
Производство чугуна в сентябре выросло на 4,2% и достигло 4,1 миллиона тонн. Выпуск стальных труб увеличился на 6,4% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн.