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"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому
"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому
"Росатом" и министерство по вопросам энергетики Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, российская госкорпорация предлагает плавучие... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:55+0300
2026-10-28T12:55+0300
алексей лихачев
росатом
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство по вопросам энергетики Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, российская госкорпорация предлагает плавучие АЭС, сообщил "Росатом". Меморандум был подписан в среду на форуме "Россия-Африка" в Москве гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и министром-делегатом по вопросам энергетики Тоголезской Республики Робером Коффи Мессан Экло. "Росатом" готов предложить партнерам из Того решения в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства, будет также содействовать подготовке специалистов и развитию ядерной инфраструктуры, отметил Лихачев, слова которого приводит "Росатом". "Одно из перспективных направлений сотрудничества – применение плавучих атомных энергоблоков для надёжного низкоуглеродного энергоснабжения. Для Того атомные технологии могут стать мощным стимулом социально-экономического развития и повышения качества жизни людей", - сказал Лихачев. Меморандум предусматривает создание профильных рабочих групп, которые оценят возможности реализации практических проектов в сфере атомной энергетики и неэнергетических применений атомных технологий. Рабочие группы также определят конкретные шаги сторон по развитию кадрового потенциала в сфере мирного атома и формированию в Того позитивного общественного мнения об атомной энергетике. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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алексей лихачев, росатом, россия
Алексей Лихачев, Росатом, РОССИЯ
12:55 28.10.2026
 
"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому

"Росатом" и правительство Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство по вопросам энергетики Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, российская госкорпорация предлагает плавучие АЭС, сообщил "Росатом".
Меморандум был подписан в среду на форуме "Россия-Африка" в Москве гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и министром-делегатом по вопросам энергетики Тоголезской Республики Робером Коффи Мессан Экло.
"Росатом" готов предложить партнерам из Того решения в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства, будет также содействовать подготовке специалистов и развитию ядерной инфраструктуры, отметил Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
"Одно из перспективных направлений сотрудничества – применение плавучих атомных энергоблоков для надёжного низкоуглеродного энергоснабжения. Для Того атомные технологии могут стать мощным стимулом социально-экономического развития и повышения качества жизни людей", - сказал Лихачев.
Меморандум предусматривает создание профильных рабочих групп, которые оценят возможности реализации практических проектов в сфере атомной энергетики и неэнергетических применений атомных технологий. Рабочие группы также определят конкретные шаги сторон по развитию кадрового потенциала в сфере мирного атома и формированию в Того позитивного общественного мнения об атомной энергетике.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Алексей ЛихачевРосатомРОССИЯ
 
 
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