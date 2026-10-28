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"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому

"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" подписал с Того меморандум по мирному атому

"Росатом" и министерство по вопросам энергетики Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, российская госкорпорация предлагает плавучие... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:55+0300

2026-10-28T12:55+0300

2026-10-28T12:55+0300

алексей лихачев

росатом

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство по вопросам энергетики Того подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, российская госкорпорация предлагает плавучие АЭС, сообщил "Росатом". Меморандум был подписан в среду на форуме "Россия-Африка" в Москве гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и министром-делегатом по вопросам энергетики Тоголезской Республики Робером Коффи Мессан Экло. "Росатом" готов предложить партнерам из Того решения в области энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства, будет также содействовать подготовке специалистов и развитию ядерной инфраструктуры, отметил Лихачев, слова которого приводит "Росатом". "Одно из перспективных направлений сотрудничества – применение плавучих атомных энергоблоков для надёжного низкоуглеродного энергоснабжения. Для Того атомные технологии могут стать мощным стимулом социально-экономического развития и повышения качества жизни людей", - сказал Лихачев. Меморандум предусматривает создание профильных рабочих групп, которые оценят возможности реализации практических проектов в сфере атомной энергетики и неэнергетических применений атомных технологий. Рабочие группы также определят конкретные шаги сторон по развитию кадрового потенциала в сфере мирного атома и формированию в Того позитивного общественного мнения об атомной энергетике. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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алексей лихачев, росатом, россия