https://1prime.ru/20261028/rosgeologija-874693072.html
"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине
"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине
"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:23+0300
2026-10-28T12:23+0300
2026-10-28T12:23+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин.
"На территории Бенина после наших работ, которые мы выполняли в 2019-2021 годах, где мы провели оценку декоративных камней, таких как мрамор... дали рекомендации по созданию государственной лаборатории, а также провели обработку, интерпретацию всех геофизических данных. Буквально вчера возобновили работы и выполняем аэрофизические исследования", - сказал он в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, БЕНИН, МОСКВА, Росгеология
"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине
"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин.
"На территории Бенина после наших работ, которые мы выполняли в 2019-2021 годах, где мы провели оценку декоративных камней, таких как мрамор... дали рекомендации по созданию государственной лаборатории, а также провели обработку, интерпретацию всех геофизических данных. Буквально вчера возобновили работы и выполняем аэрофизические исследования", - сказал он в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.