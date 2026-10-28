https://1prime.ru/20261028/rosgeologija-874693072.html

"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине

"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине

"Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:23+0300

2026-10-28T12:23+0300

2026-10-28T12:23+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" возобновила изучение недр в Бенине, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин. "На территории Бенина после наших работ, которые мы выполняли в 2019-2021 годах, где мы провели оценку декоративных камней, таких как мрамор... дали рекомендации по созданию государственной лаборатории, а также провели обработку, интерпретацию всех геофизических данных. Буквально вчера возобновили работы и выполняем аэрофизические исследования", - сказал он в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, бенин, москва, росгеология