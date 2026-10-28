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"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки

"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки

"Росгеология" вышла на высокий уровень готовности подписания договора с Нигером для геологоразведки на углеводороды и твердые полезные ископаемые, в частности... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:19+0300

2026-10-28T13:19+0300

2026-10-28T13:19+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" вышла на высокий уровень готовности подписания договора с Нигером для геологоразведки на углеводороды и твердые полезные ископаемые, в частности золото, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин. "У нас есть перспективные направления. Так, с нашими нигерскими партнерами мы в достаточно высокой готовности к подписанию договоров по изучению углеводородного потенциала, и также по изучению месторождений золота и драгоценных металлов", - сказал он в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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