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"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки
"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки
"Росгеология" вышла на высокий уровень готовности подписания договора с Нигером для геологоразведки на углеводороды и твердые полезные ископаемые, в частности... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:19+0300
2026-10-28T13:19+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" вышла на высокий уровень готовности подписания договора с Нигером для геологоразведки на углеводороды и твердые полезные ископаемые, в частности золото, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин.
"У нас есть перспективные направления. Так, с нашими нигерскими партнерами мы в достаточно высокой готовности к подписанию договоров по изучению углеводородного потенциала, и также по изучению месторождений золота и драгоценных металлов", - сказал он в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Промышленность, НИГЕР, МОСКВА, Росгеология
"Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки
Десяткин: "Росгеология" готова подписать договор с Нигером для геологоразведки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" вышла на высокий уровень готовности подписания договора с Нигером для геологоразведки на углеводороды и твердые полезные ископаемые, в частности золото, сообщил гендиректор "Зарубежгеологии", руководитель блока по международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин.
"У нас есть перспективные направления. Так, с нашими нигерскими партнерами мы в достаточно высокой готовности к подписанию договоров по изучению углеводородного потенциала, и также по изучению месторождений золота и драгоценных металлов", - сказал он в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.