Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/rosgeologija-874718863.html
"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали
"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали
"Росгеология" подписала с правительством Мали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования, в рамках которых создаст цифровую геологическую... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:12+0300
2026-10-28T17:25+0300
мировая экономика
мали
москва
росгеология
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874718863.jpg?1793197550
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" подписала с правительством Мали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования, в рамках которых создаст цифровую геологическую карту республики, а также геоинформационную систему по управлению недропользованием, сообщила компания. "Государственный геологоразведочный холдинг "Росгеология" в лице оператора международных проектов АО "Зарубежгеология" и правительство Республики Мали "на полях" третьего саммита - экономического и гуманитарного форума Россия-Африка подписали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования", - говорится в сообщении. Документы подписали гендиректор АО "Зарубежгеология", руководитель блока международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин и министр горнорудной промышленности Мали Амаду Кейта. "На основе ранее достигнутых договоренностей стороны заключили договор о создании цифровой геологической карты республики Мали. Договор предусматривает создание среднемасштабной космогеологической карты двух участков, охватывающих более половины территории страны, с выделением площадей, перспективных на поиски полезных ископаемых", - добавляется в сообщении. Отмечается, что стороны также заключили договор о создании геоинформационной системы "Управление недропользованием", которая предназначена для учета геологических данных, лицензирования и контроля недропользования. В рамках документа также предусмотрено обучение малийских специалистов. "Реализация проектов позволит не только получить новые геологические данные, но и создать современные инструменты управления ресурсами, которые помогут сделать информацию о недрах более доступной и прозрачной, в том числе для потенциальных инвесторов", - приводятся в сообщении слова Десяткина. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
мали
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, мали, москва, росгеология
Мировая экономика, МАЛИ, МОСКВА, Росгеология
17:12 28.10.2026 (обновлено: 17:25 28.10.2026)
 
"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали

"Росгеология" создаст в Мали цифровую геологическую карту и геоинформационную систему

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" подписала с правительством Мали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования, в рамках которых создаст цифровую геологическую карту республики, а также геоинформационную систему по управлению недропользованием, сообщила компания.
"Государственный геологоразведочный холдинг "Росгеология" в лице оператора международных проектов АО "Зарубежгеология" и правительство Республики Мали "на полях" третьего саммита - экономического и гуманитарного форума Россия-Африка подписали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования", - говорится в сообщении.
Документы подписали гендиректор АО "Зарубежгеология", руководитель блока международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин и министр горнорудной промышленности Мали Амаду Кейта.
"На основе ранее достигнутых договоренностей стороны заключили договор о создании цифровой геологической карты республики Мали. Договор предусматривает создание среднемасштабной космогеологической карты двух участков, охватывающих более половины территории страны, с выделением площадей, перспективных на поиски полезных ископаемых", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что стороны также заключили договор о создании геоинформационной системы "Управление недропользованием", которая предназначена для учета геологических данных, лицензирования и контроля недропользования. В рамках документа также предусмотрено обучение малийских специалистов.
"Реализация проектов позволит не только получить новые геологические данные, но и создать современные инструменты управления ресурсами, которые помогут сделать информацию о недрах более доступной и прозрачной, в том числе для потенциальных инвесторов", - приводятся в сообщении слова Десяткина.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
Мировая экономикаМАЛИМОСКВАРосгеология
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала