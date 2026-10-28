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"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали

"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росгеология" создаст цифровую геологическую карту Мали

"Росгеология" подписала с правительством Мали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования, в рамках которых создаст цифровую геологическую... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:12+0300

2026-10-28T17:12+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" подписала с правительством Мали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования, в рамках которых создаст цифровую геологическую карту республики, а также геоинформационную систему по управлению недропользованием, сообщила компания. "Государственный геологоразведочный холдинг "Росгеология" в лице оператора международных проектов АО "Зарубежгеология" и правительство Республики Мали "на полях" третьего саммита - экономического и гуманитарного форума Россия-Африка подписали договоры о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования", - говорится в сообщении. Документы подписали гендиректор АО "Зарубежгеология", руководитель блока международной деятельности "Росгеологии" Алексей Десяткин и министр горнорудной промышленности Мали Амаду Кейта. "На основе ранее достигнутых договоренностей стороны заключили договор о создании цифровой геологической карты республики Мали. Договор предусматривает создание среднемасштабной космогеологической карты двух участков, охватывающих более половины территории страны, с выделением площадей, перспективных на поиски полезных ископаемых", - добавляется в сообщении. Отмечается, что стороны также заключили договор о создании геоинформационной системы "Управление недропользованием", которая предназначена для учета геологических данных, лицензирования и контроля недропользования. В рамках документа также предусмотрено обучение малийских специалистов. "Реализация проектов позволит не только получить новые геологические данные, но и создать современные инструменты управления ресурсами, которые помогут сделать информацию о недрах более доступной и прозрачной, в том числе для потенциальных инвесторов", - приводятся в сообщении слова Десяткина. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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