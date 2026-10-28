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Росконгресс назвал основные направления сотрудничества России и Африки

Росконгресс назвал основные направления сотрудничества России и Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Росконгресс назвал основные направления сотрудничества России и Африки

В Африке растет спрос на технологии в сфере кибербезопасности и IT, медицины и фармацевтики, горной добычи, металлургии, инфраструктуры, транспорта и космоса,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:18+0300

2026-10-28T00:18+0300

2026-10-28T00:18+0300

технологии

мировая экономика

африка

египет

нигерия

роскосмос

росатом

лаборатория касперского

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В Африке растет спрос на технологии в сфере кибербезопасности и IT, медицины и фармацевтики, горной добычи, металлургии, инфраструктуры, транспорта и космоса, эти направления становятся главными для российских проектов на континенте, говорится в докладе Росконгресса "Сотрудничество России и Африки: реализация плана действий на 2023–2026 годы и дальнейшие перспективы", с которым ознакомилось РИА Новости. Авторы доклада выделили несколько основных направлений сотрудничества России со странами Африки. Самыми продвинутыми, по их мнению, являются сферы IT и кибербезопасности, а также поставки удобрений. К развивающимся направлениям они отнесли фармацевтику и биотехнологии, энергетику, горную добычу, металлургию и экологию, а к перспективным - космические технологии, транспорт и инфраструктуру. "В области кибербезопасности российские разработки пользуются особым спросом за рубежом. Африканские компании, учитывая их массовую недостаточную оснащенность современными сервисами защиты от угроз, нуждаются в приобретении иностранных образцов. В этой сфере основными отечественными игроками являются Positive Technologies (PT), Kaspersky и StormWall", – говорится в докладе. По другим технологическим направлениям значимую роль на континенте уже играют госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос". "Росатом" строит АЭС "Эль Дабаа" в Египте и ведет подготовительные работы для добычи урана в Намибии. В дальнейшем компания планирует построить новые станции в Нигерии и Уганде и расширить сотрудничество в области ядерной медицины и подготовки кадров. "Роскосмос" запускал со своих космодромов аппараты для Алжира, Египта, Нигерии, Анголы и Зимбабве, а иногда разрабатывает их в партнерстве с местными инженерами. Некоторые зимбабвийские специалисты обучаются в российских вузах по стипендии "Роскосмоса". А в ЮАР российскими специалистами построен радио-лазерный комплекс "Сажень ТМ БИС". Преимущества российских компаний сырьевого сектора авторы видят в том, что они сочетают в Африке добычу с элементами трансфера технологий. В нефтегазовом и горнодобывающем секторах в основном идет речь о геологоразведочных работах, а также об обучении местного персонала. Наиболее заметной отраслью присутствия здесь является производство удобрений: "Фосагро", например, развивает сеть из 220 почвенных лабораторий в 54 странах. Свои решения реализуют в Африке "Алроса", "Русал", Nordgold, "Норникель", "Лукойл". Эксперты видят возможности для России в Африке в сфере возобновляемой энергетики. "Доминирование Китая на рынке солнечных панелей, казалось бы, закрывает дорогу для сотрудничества с Африкой. Однако у многих стран на континенте в последние годы возникает потребность в диалоге на равных, обмене технологиями и подготовке специалистов. Этого Пекин в полной мере не предлагает, открывая возможности для таких российских компаний, как "Хевел", - говорится в документе. Эксперты также видят потенциал для России в гидроэнергетике, производстве водорода и в технологиях водоочистки. "Важно рассмотреть участие России в транспортных и инфраструктурных проектах в Африке. Речь не только про локализацию производства грузовиков и вагонов, но и полноценные международные транспортные коридоры. В последних отечественные компании могут быть не только главным, но и одним из подрядчиков вместе, например, с Китаем", - говорится в документе.

африка

египет

нигерия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, африка, египет, нигерия, роскосмос, росатом, лаборатория касперского