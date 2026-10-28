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В России рассказали о дефиците вычислительной инфраструктуры в Африке

В России рассказали о дефиците вычислительной инфраструктуры в Африке - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России рассказали о дефиците вычислительной инфраструктуры в Африке

Страны Африки занимаются созданием экосистемы искусственного интеллекта и работают с цифровыми инновациями, однако вычислительная инфраструктура остается в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:48+0300

2026-10-28T00:48+0300

2026-10-28T00:48+0300

технологии

мировая экономика

африка

юар

египет

ведомости

росконгресс

африканский союз

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Страны Африки занимаются созданием экосистемы искусственного интеллекта и работают с цифровыми инновациями, однако вычислительная инфраструктура остается в дефиците, отмечают авторы доклада "Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов", подготовленного деловым изданием "Ведомости" при поддержке фонда "Росконгресс". "На Африку, где проживает около 15% населения мира, в 2023 году приходилось лишь 1,8% крупных центров обработки данных, а существующие мощности, по оценке Африканского союза, удовлетворяли около 10% спроса на такую инфраструктуру", - отмечают авторы доклада. Подчеркивается, что при этом развитие цифровых продуктов концентрируется в ограниченном числе стран: в ЮАР насчитывается 726 организаций, работающих с ИИ-инновациями, в Египте – 456, Марокко – 246, Тунисе – 204, Танзании – 126, Зимбабве – 115, Кот-д'Ивуаре – 103. Как указывают авторы доклада, в других странах работают десятки и менее подобных компаний. Отмечается, что Африка остается территорией, где большая доля населения не пользуется интернетом даже при наличии мобильных сетей, что связано со стоимостью устройств и услуг, недостатком навыков и другими барьерами. Авторы доклада полагают, что создание необходимых IT-возможностей – как инфраструктурных, так и цифровых – может быть интересно российским инвесторам, поскольку эта ниша в Африке еще не занята конкурентами. "Для российских компаний это совпадает с задачей расширения несырьевого экспорта. Для российского предложения это означает возможность собирать в одном продукте программное обеспечение, отраслевой ИИ, работу с данными, интеграцию, защищенную среду и последующее сопровождение", - предполагают эксперты. Доклад "Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов" был подготовлен деловым изданием "Ведомости" при поддержке фонда "Росконгресс" в рамках работы международного клуба молодых экономистов "Новое поколение". Участники сообщества представляют разные профессиональные среды: академическую, корпоративную, финансовую и международную.

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технологии, мировая экономика, африка, юар, египет, ведомости, росконгресс, африканский союз