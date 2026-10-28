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В России предложили упростить расчеты со странами Африки

В России предложили упростить расчеты со странами Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России предложили упростить расчеты со странами Африки

Цифровые валюты центральных банков рассматриваются как один из вариантов упрощения расчетов России со странами Африки и развития торговых связей между ними,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:48+0300

2026-10-28T00:48+0300

2026-10-28T00:48+0300

финансы

россия

африка

египет

нигерия

ведомости

росконгресс

банк россии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Цифровые валюты центральных банков рассматриваются как один из вариантов упрощения расчетов России со странами Африки и развития торговых связей между ними, следует из доклада "Россия - Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов", подготовленного деловым изданием "Ведомости" при поддержке фонда "Росконгресс". "Цифровые валюты центральных банков могут стать новыми инструментами для обеспечения трансграничных расчетов России со странами Африки", - говорится в докладе. Кроме того, для расчетов предлагается использовать валютные свопы и расчетные линии между Банком России и центральными банками африканских стран, в первую очередь Египта, Нигерии, Эфиопии и Южной Африки. При этом среди основных препятствий для развития торговли авторы отмечают дисбаланс товарооборота в пользу России, риски вторичных санкций, отсутствие прямых корреспондентских связей и счетов в рублях. Также на расчеты влияют расходы и задержки при конвертации нескольких валют, недостаток прямых каналов обмена для малого бизнеса и отсутствие инструментов хеджирования валютных пар. Отмечается, что в 2025 году товарооборот России со странами Африки составил около 27 миллиардов долларов. По оценке авторов, к 2030 году при пессимистичном сценарии он достигнет 27-30 миллиардов долларов, при базовом - 35-38 миллиардов, а при оптимистичном - 45-50 миллиардов долларов в год. Так, при наиболее благоприятном сценарии страны смогут создать прямые линии обмена рубля на африканские валюты, что позволит увеличить импорт и товарооборот. Доклад "Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов" был подготовлен деловым изданием "Ведомости" при поддержке Фонда "Росконгресс" в рамках работы международного клуба молодых экономистов "Новое поколение". Участники сообщества представляют разные профессиональные среды: академическую, корпоративную, финансовую и международную.

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финансы, россия, африка, египет, нигерия, ведомости, росконгресс, банк россии