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Россия должна инвестировать в страны Африки, где есть торговый поток - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия должна инвестировать в страны Африки, где есть торговый поток
Россия должна инвестировать в страны Африки, где есть торговый поток - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия должна инвестировать в страны Африки, где есть торговый поток
России стоит инвестировать в те страны Африки и проекты, где уже существует торговый поток или гарантирован долгосрочный спрос, следует из доклада... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:48+0300
2026-10-28T00:48+0300
бизнес
россия
африка
персидский залив
росконгресс
ведомости
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России стоит инвестировать в те страны Африки и проекты, где уже существует торговый поток или гарантирован долгосрочный спрос, следует из доклада "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленного Финансовым университетом, фондом "Росконгресс" и деловым изданием "Ведомости". "России рациональнее концентрировать капитал там, где технологическая компетенция соединяется с уже существующим торговым потоком или гарантированным долгосрочным спросом", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что российское предложение для Африки имеет выраженную отраслевую структуру. Так, зачастую инвестиции связаны с энергетикой, атомными технологиями, минеральными удобрениями, геологией, добывающей промышленностью, металлургией, машиностроением, транспортными решениями и образованием. При этом, как следует из доклада, китайские компании преимущественно инвестируют в масштабные инфраструктурные и производственные цепочки, компании из стран Персидского залива выбирают отрасли логистики, энергетики и недвижимости, а западные компании - добычу, финансы и сферу услуг. Подчеркивается, что сильными позициями России являются агропромышленная сфера, энергетика, особенно если рассматривать крупные интегрированные проекты, и добыча, где российские компетенции могут применяться не только через приобретение активов, но и через геологоразведку, инженерные услуги, оборудование и энергообеспечение. Кроме того, согласно данным доклада, Россия заинтересована в экспорте в Африку образовательных услуг, так как интерес связан с подготовкой специалистов для проектов, поскольку дефицит квалификации во многих случаях непосредственно ограничивает глубину локализации.
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бизнес, россия, африка, персидский залив, росконгресс, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Росконгресс, Ведомости
00:48 28.10.2026
 
Россия должна инвестировать в страны Африки, где есть торговый поток

"Ведомости": России стоит инвестировать в страны Африки, где уже есть торговый поток

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России стоит инвестировать в те страны Африки и проекты, где уже существует торговый поток или гарантирован долгосрочный спрос, следует из доклада "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленного Финансовым университетом, фондом "Росконгресс" и деловым изданием "Ведомости".
"России рациональнее концентрировать капитал там, где технологическая компетенция соединяется с уже существующим торговым потоком или гарантированным долгосрочным спросом", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что российское предложение для Африки имеет выраженную отраслевую структуру. Так, зачастую инвестиции связаны с энергетикой, атомными технологиями, минеральными удобрениями, геологией, добывающей промышленностью, металлургией, машиностроением, транспортными решениями и образованием.
При этом, как следует из доклада, китайские компании преимущественно инвестируют в масштабные инфраструктурные и производственные цепочки, компании из стран Персидского залива выбирают отрасли логистики, энергетики и недвижимости, а западные компании - добычу, финансы и сферу услуг.
Подчеркивается, что сильными позициями России являются агропромышленная сфера, энергетика, особенно если рассматривать крупные интегрированные проекты, и добыча, где российские компетенции могут применяться не только через приобретение активов, но и через геологоразведку, инженерные услуги, оборудование и энергообеспечение.
Кроме того, согласно данным доклада, Россия заинтересована в экспорте в Африку образовательных услуг, так как интерес связан с подготовкой специалистов для проектов, поскольку дефицит квалификации во многих случаях непосредственно ограничивает глубину локализации.
 
БизнесРОССИЯАФРИКАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВРосконгрессВедомости
 
 
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