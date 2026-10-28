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В России рассказали о тренде на промпартнерства в Африке

В России рассказали о тренде на промпартнерства в Африке - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России рассказали о тренде на промпартнерства в Африке

Спрос на промышленные партнерства с местными игроками пришел на смену эпохе промышленного монополизма в странах Африки, отмечают авторы доклада "Россия –... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:51+0300

2026-10-28T00:51+0300

2026-10-28T00:51+0300

россия

мировая экономика

африка

запад

китай

ведомости

росконгресс

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на промышленные партнерства с местными игроками пришел на смену эпохе промышленного монополизма в странах Африки, отмечают авторы доклада "Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов", подготовленного деловым изданием "Ведомости" при поддержке фонда "Росконгресс". "На смену эпохе промышленного монополизма в страны Африки пришел тренд на партнерства с местными компаниями. Речь, однако, идет о небольших проектах, тогда как крупнейшие ресурсные проекты уже распределены преимущественно между инвесторами из стран Запада, либо Китая", - пишет издание со ссылкой на доклад. Отмечается, что западные компании строили в Африке инфраструктуру и участвовали в продаже добытых ресурсов. Китай позже вышел на рынок, но за 20 лет стал ведущим игроком в добыче меди, кобальта, бокситов, урана и лития. Он инвестирует не только в разработку месторождений, но и в инфраструктуру, а сырье закупает для переработки. Теперь же, как уточняется, африканские страны расширяют круг партнеров, чтобы самостоятельно устанавливать правила и получать больше дохода от экспорта. "Для России это окно, в котором конкуренция идет не только за существующий спрос, но и за участие в создании новых цифровых цепочек", - добавляется в докладе. Доклад "Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов" был подготовлен деловым изданием "Ведомости" при поддержке фонда "Росконгресс" в рамках работы международного клуба молодых экономистов "Новое поколение". Участники сообщества представляют разные профессиональные среды: академическую, корпоративную, финансовую и международную.

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россия, мировая экономика, африка, запад, китай, ведомости, росконгресс