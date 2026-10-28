Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/rossija-874674846.html
В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте
В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте
Спрос на специалистов, готовых на подработку в сфере строительства и ремонта, в России вырос почти в три раза, работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T05:07+0300
2026-10-28T05:07+0300
бизнес
промышленность
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874674846.jpg?1793153248
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на специалистов, готовых на подработку в сфере строительства и ремонта, в России вырос почти в три раза, работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 тысячи рублей за смену, говорится в исследовании "Авито Подработки" и "Лемана Про", которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики провели исследование на рынке гибкой занятости в сфере строительства и ремонта за январь-сентябрь 2026 года, проанализировали, насколько выросло количество предложений о подработке для специалистов этой сферы, а также уровень вознаграждений для исполнителей. "Авито Подработка и "Лемана Про" проанализировали рынок гибкой занятости в строительстве и ремонте и выяснили, что количество предложений о подработке в этих направлениях выросло на 187% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - почти в три раза. В среднем исполнителям предлагали 5502 рубля за смену", - говорится в исследовании. Лидером по росту спросу со стороны работодателей стали сборщики мебели. Работодатели искали их на 109% чаще, чем годом ранее, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4488 рублей за смену. На втором месте оказались сварщики, для которых количество предложений по подработке увеличилось на 26% за год, а среднее вознаграждение достигло 5500 рублей за смену. Замыкают топ-3 электрики, спрос на которых вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели предлагали им в среднем 7258 рублей за смену. Как поясняют эксперты, рост числа предложений о подработке может быть связан с увеличением объема задач по обустройству и обслуживанию объектов. Привлечение специалистов на отдельные проекты позволяет бизнесу учитывать текущую нагрузку без необходимости постоянного найма, а исполнителям - выбирать подходящие задачи и самостоятельно планировать загрузку.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ
05:07 28.10.2026
 
В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте

"Авито Подработка": спрос на строителей и ремонтников в России вырос почти в три раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на специалистов, готовых на подработку в сфере строительства и ремонта, в России вырос почти в три раза, работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 тысячи рублей за смену, говорится в исследовании "Авито Подработки" и "Лемана Про", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели исследование на рынке гибкой занятости в сфере строительства и ремонта за январь-сентябрь 2026 года, проанализировали, насколько выросло количество предложений о подработке для специалистов этой сферы, а также уровень вознаграждений для исполнителей.
"Авито Подработка и "Лемана Про" проанализировали рынок гибкой занятости в строительстве и ремонте и выяснили, что количество предложений о подработке в этих направлениях выросло на 187% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - почти в три раза. В среднем исполнителям предлагали 5502 рубля за смену", - говорится в исследовании.
Лидером по росту спросу со стороны работодателей стали сборщики мебели. Работодатели искали их на 109% чаще, чем годом ранее, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4488 рублей за смену.
На втором месте оказались сварщики, для которых количество предложений по подработке увеличилось на 26% за год, а среднее вознаграждение достигло 5500 рублей за смену. Замыкают топ-3 электрики, спрос на которых вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели предлагали им в среднем 7258 рублей за смену.
Как поясняют эксперты, рост числа предложений о подработке может быть связан с увеличением объема задач по обустройству и обслуживанию объектов. Привлечение специалистов на отдельные проекты позволяет бизнесу учитывать текущую нагрузку без необходимости постоянного найма, а исполнителям - выбирать подходящие задачи и самостоятельно планировать загрузку.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала