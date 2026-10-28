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В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте

В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России вырос спрос на подработку в строительстве и ремонте

Спрос на специалистов, готовых на подработку в сфере строительства и ремонта, в России вырос почти в три раза, работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T05:07+0300

2026-10-28T05:07+0300

2026-10-28T05:07+0300

бизнес

промышленность

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на специалистов, готовых на подработку в сфере строительства и ремонта, в России вырос почти в три раза, работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 тысячи рублей за смену, говорится в исследовании "Авито Подработки" и "Лемана Про", которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики провели исследование на рынке гибкой занятости в сфере строительства и ремонта за январь-сентябрь 2026 года, проанализировали, насколько выросло количество предложений о подработке для специалистов этой сферы, а также уровень вознаграждений для исполнителей. "Авито Подработка и "Лемана Про" проанализировали рынок гибкой занятости в строительстве и ремонте и выяснили, что количество предложений о подработке в этих направлениях выросло на 187% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - почти в три раза. В среднем исполнителям предлагали 5502 рубля за смену", - говорится в исследовании. Лидером по росту спросу со стороны работодателей стали сборщики мебели. Работодатели искали их на 109% чаще, чем годом ранее, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4488 рублей за смену. На втором месте оказались сварщики, для которых количество предложений по подработке увеличилось на 26% за год, а среднее вознаграждение достигло 5500 рублей за смену. Замыкают топ-3 электрики, спрос на которых вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели предлагали им в среднем 7258 рублей за смену. Как поясняют эксперты, рост числа предложений о подработке может быть связан с увеличением объема задач по обустройству и обслуживанию объектов. Привлечение специалистов на отдельные проекты позволяет бизнесу учитывать текущую нагрузку без необходимости постоянного найма, а исполнителям - выбирать подходящие задачи и самостоятельно планировать загрузку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия