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Более пяти тысяч участков под жилье в России попали в зоны подтопления

Более пяти тысяч участков под жилье в России попали в зоны подтопления - 28.10.2026, ПРАЙМ

Более пяти тысяч участков под жилье в России попали в зоны подтопления

Примерно 5,2 тысячи пустых участков под строительство многоквартирного жилья попали в зоны подтопления и затопления в России, рассказал РИА Недвижимость... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T06:25+0300

2026-10-28T06:25+0300

2026-10-28T08:27+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Примерно 5,2 тысячи пустых участков под строительство многоквартирного жилья попали в зоны подтопления и затопления в России, рассказал РИА Недвижимость основатель сервиса по проверке земельных участков ГИСЛС Леонид Соловьев. Президент России Владимир Путин летом подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для возведения объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению. По итогам сентября ввод многоквартирного жилья в стране составил 3 миллиона квадратных метров - на 25% меньше, чем годом ранее. В "Дом.РФ" назвали одной из причин данной статистики поправки в Водный кодекс, запрещающие строительство, в том числе выдачу разрешений на ввод, в зонах подтопления. По оценке правительства России, под ограничения уже попали 11 миллионов "квадратов" жилья с плановым вводом до конца 2026 года. "В зонах затопления и подтопления - 5,2 тысячи пустых участков под многоквартирные дома (в статистику попали участки, которые такие зоны покрывают наполовину и больше - ред.), кадастровая стоимость – 91,2 миллиарда рублей", – сказал Соловьев, добавив, что девелоперы ждут принятия уже подготовленного постановления, которое скорректирует запрет на строительства жилья в подобных локациях. В зонах затопления - 2,5 тысячи участков, в том числе их немало, как уточнил Соловьев, в пределах 30 километров от региональных столиц: 183 у Махачкалы, 116 вблизи Уфы, 107- у Тюмени. Что касается оставшихся в зонах подтопления 2,7 тысячи участков, то, как отметил он, наибольшую пользу от принятия проекта документа извлекут Краснодарский край (335 участков), Ханты-Мансийский автономный округ (210) и Оренбургская область (191). Как сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России, в настоящее время идет работа по донастройке законодательства в сфере возведения жилья в зонах затопления и подтопления. В правительство РФ внесен проект акта, позволяющий завершить строительство объектов, начатых до вступления в силу запрета, при условии инженерной защиты территорий от негативного воздействия вод. Предполагаются, как разъяснили в ведомстве, и другие меры. "Минприроды России совместно с Минстроем России и другими заинтересованными органами власти прорабатывается законопроект, предусматривающий в том числе изменения в Водный кодекс, призванные сделать регулирование более гибким с учетом практики применения норм на местах. Кроме того, готовятся изменения в положение о зонах затопления и подтопления в части сокращения срока принятия решений об изменении или прекращении существования таких зон, упрощения порядка изменения и отмены их границ и сокращение размера таких зон при условии обеспечения требований безопасности", - отметили там. Как добавил Соловьев, ожидается, что в зонах затопления строительство будет возможно в случае обеспечения инженерной защиты - создания дамбы или подсыпки территории. Если речь идет о местах подтопления, то предполагается снятие ограничений на возведения жилья на участках, права на которые возникли до 4 августа 2026 года. Сужается также полоса подтопления вдоль зоны затопления - с 50 до 20 метров.

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уфа

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недвижимость, бизнес, махачкала, уфа, краснодарский край, владимир путин, дом.рф, минприроды