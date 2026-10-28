https://1prime.ru/20261028/rossija-874676553.html
Россия создает в Африке систему криптоплатежей
Россия создает в Африке систему криптоплатежей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия создает в Африке систему криптоплатежей
Россия создает в Африке систему криптоплатежей для внешнеторговых расчетов, говорится в докладе "Росконгресса" "Сотрудничество России и Африки: реализация плана | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:17+0300
россия
нигерия
юар
африка
financial times
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия создает в Африке систему криптоплатежей для внешнеторговых расчетов, говорится в докладе "Росконгресса" "Сотрудничество России и Африки: реализация плана действий на 2023–2026 годы и дальнейшие перспективы", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Финансовая инфраструктура остается узким местом сотрудничества, но постепенно развивается", - говорится в документе. В частности, по данным экспертов, заходить в Африку начинает российская криптоплатформа А7: в сентябре 2025 года открылись ее офисы в Зимбабве и Нигерии.
"Далее компания планирует расширять сеть присутствия, например, в Того. По оценкам Financial Times, через платформу уже проходит около 19% российских внешнеторговых операций", – говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что популярность криптоиндустрии в Субсахарской Африке очень быстро растет. "Регион показал рост на 52% в годовом выражении. Однако не все страны с одинаковой скоростью внедряют подобные инструменты. Наиболее перспективными рынками для будущего освоения на текущий момент являются ЮАР, Эфиопия, Кения, Гана, Уганда и Камерун", – говорится в документе.
Одним из перспективных направлений для российско-африканского финтех сотрудничества эксперты также называют цифровые финансовые активы (ЦФА). В качестве возможных партнеров России могут выступать Ангола, Нигерия и ЮАР.
"Рассматриваемая схема предполагает, что иностранные компании смогут выпускать ЦФА на российских информационных платформах. Такие активы могут быть привязаны к товарам и услугам, валютным курсам, золоту или сырьевым активам. Российские юридические лица затем могли бы приобретать эти ЦФА и использовать их во взаимных расчетах", - объясняют авторы.
Кроме того, в 2025 году вышло исследование, подготовленное сотрудниками Финансового университета при правительстве РФ, в котором было предложено создать аналитический центр с участием России и стран Северной Африки. Его основной задачей могли бы стать разработка и внедрение новых технологий децентрализованных финансов с использованием ЦФА.
"Вполне возможен и сценарий создания многосторонней платежной инфраструктуры. Один из вариантов — создание моста между Панафриканской системой платежей и расчетов (PAPSS) и Инициативой трансграничных платежей БРИКС (BCBPI)", - говорится в докладе.
"Для этого предлагается организовать совместную рабочую группу по обеспечению совместимости финансовых технологий и механизм привлечения частного капитала банков и инвесторов из стран БРИКС в финансовые институты Африки", - добавляется там.
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россия, нигерия, юар, африка, financial times
РОССИЯ, Нигерия, ЮАР, АФРИКА, Financial Times
Россия создает в Африке систему криптоплатежей
"Росконгресс": Россия создает в Африке систему криптоплатежей для внешнеторговых расчетов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия создает в Африке систему криптоплатежей для внешнеторговых расчетов, говорится в докладе "Росконгресса" "Сотрудничество России и Африки: реализация плана действий на 2023–2026 годы и дальнейшие перспективы", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Финансовая инфраструктура остается узким местом сотрудничества, но постепенно развивается", - говорится в документе. В частности, по данным экспертов, заходить в Африку начинает российская криптоплатформа А7: в сентябре 2025 года открылись ее офисы в Зимбабве и Нигерии.
"Далее компания планирует расширять сеть присутствия, например, в Того. По оценкам Financial Times, через платформу уже проходит около 19% российских внешнеторговых операций", – говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что популярность криптоиндустрии в Субсахарской Африке очень быстро растет. "Регион показал рост на 52% в годовом выражении. Однако не все страны с одинаковой скоростью внедряют подобные инструменты. Наиболее перспективными рынками для будущего освоения на текущий момент являются ЮАР, Эфиопия, Кения, Гана, Уганда и Камерун", – говорится в документе.
Одним из перспективных направлений для российско-африканского финтех сотрудничества эксперты также называют цифровые финансовые активы (ЦФА). В качестве возможных партнеров России могут выступать Ангола, Нигерия и ЮАР.
"Рассматриваемая схема предполагает, что иностранные компании смогут выпускать ЦФА на российских информационных платформах. Такие активы могут быть привязаны к товарам и услугам, валютным курсам, золоту или сырьевым активам. Российские юридические лица затем могли бы приобретать эти ЦФА и использовать их во взаимных расчетах", - объясняют авторы.
Кроме того, в 2025 году вышло исследование, подготовленное сотрудниками Финансового университета при правительстве РФ, в котором было предложено создать аналитический центр с участием России и стран Северной Африки. Его основной задачей могли бы стать разработка и внедрение новых технологий децентрализованных финансов с использованием ЦФА.
"Вполне возможен и сценарий создания многосторонней платежной инфраструктуры. Один из вариантов — создание моста между Панафриканской системой платежей и расчетов (PAPSS) и Инициативой трансграничных платежей БРИКС (BCBPI)", - говорится в докладе.
"Для этого предлагается организовать совместную рабочую группу по обеспечению совместимости финансовых технологий и механизм привлечения частного капитала банков и инвесторов из стран БРИКС в финансовые институты Африки", - добавляется там.