https://1prime.ru/20261028/rossija-874680977.html

В РАН предложили строить зернохранилища в Африке с участием России

В РАН предложили строить зернохранилища в Африке с участием России - 28.10.2026, ПРАЙМ

В РАН предложили строить зернохранилища в Африке с участием России

Россия могла бы участвовать в строительстве зернохранилищ в африканских странах, чтобы расширять сельскохозяйственное сотрудничество и помогать развитию... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:03+0300

2026-10-28T10:03+0300

2026-10-28T10:04+0300

сельское хозяйство

россия

москва

ран

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680977.jpg?1793171059

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия могла бы участвовать в строительстве зернохранилищ в африканских странах, чтобы расширять сельскохозяйственное сотрудничество и помогать развитию местного производства, такое предложение в интервью РИА Новости высказала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "На мой взгляд, нам следует сосредоточиться на проектах, в которых у России есть сильные компетенции и которые одновременно решают социально-экономические задачи африканских государств. Например, можно не просто поставлять зерно, а строить элеваторы", - сказала Абрамова. По ее словам, африканские государства заинтересованы в развитии собственного производства и совместных предприятий. Поэтому России важно расширять сотрудничество не только за счет поставок товаров, но и путем создания производственных мощностей непосредственно на континенте. Эксперт также предложила развивать сотрудничество в сфере удобрений, включая создание мощностей для их смешивания на территории африканских государств и обучение местных фермеров правильному применению. "Подобные проекты не всегда требуют крупных вложений, но позволяют значительно расширить сотрудничество", - отметила Абрамова. Она добавила, что Россия также может предложить африканским партнерам современные технологии растениеводства и животноводства, выведения новых сортов сельскохозяйственных культур и повышения урожайности. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, москва, ран