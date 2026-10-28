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Россия планирует запустить межправкомиссии еще с тремя странами Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует запустить межправкомиссии еще с тремя странами Африки
Россия планирует запустить межправкомиссии еще с тремя странами Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия планирует запустить межправкомиссии еще с тремя странами Африки
Россия планирует в ближайшее время запустить работу еще с тремя африканскими странами в формате межправительственной комиссии, сообщил министр экономического... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:51+0300
2026-10-28T10:58+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874685139.jpg?1793174294
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в ближайшее время запустить работу еще с тремя африканскими странами в формате межправительственной комиссии, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас активно развивается тема межправкомиссий, у нас действительно сейчас 22 межправкомиссии работают, еще несколько соглашений, три соглашения буквально в ближайшее время подпишем", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка. Еще с рядом стран Африки также обсуждается заключение таких соглашений, добавил он. "Мы понимаем, что механизм межправкомиссии абсолютно рабочий, он позволяет нам скоординироваться. Одновременно с межправкомиссией мы проводим бизнес-форумы, чтобы вовлечь бизнес (в диалог - ред.). Бизнес действительно все более и более активно ездит, примеряется, ищет партнеров и так далее", - добавил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, максим решетников
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Максим Решетников
10:51 28.10.2026 (обновлено: 10:58 28.10.2026)
 
Россия планирует запустить межправкомиссии еще с тремя странами Африки

Решетников: Россия намерена вскоре запустить межправкомиссии еще с тремя странами Африки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в ближайшее время запустить работу еще с тремя африканскими странами в формате межправительственной комиссии, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"У нас активно развивается тема межправкомиссий, у нас действительно сейчас 22 межправкомиссии работают, еще несколько соглашений, три соглашения буквально в ближайшее время подпишем", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка.
Еще с рядом стран Африки также обсуждается заключение таких соглашений, добавил он.
"Мы понимаем, что механизм межправкомиссии абсолютно рабочий, он позволяет нам скоординироваться. Одновременно с межправкомиссией мы проводим бизнес-форумы, чтобы вовлечь бизнес (в диалог - ред.). Бизнес действительно все более и более активно ездит, примеряется, ищет партнеров и так далее", - добавил министр.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМОСКВАМаксим Решетников
 
 
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