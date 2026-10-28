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Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%
Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% в годовом выражении, каждая третья тонна импортируемых континентом удобрений -... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:10+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% в годовом выражении, каждая третья тонна импортируемых континентом удобрений - российская, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В этом году только за первые шесть месяцев мы наращиваем поставки еще на 15% год к году. Поэтому могу смело сказать, что сегодня каждая третья тонна импортируемых удобрений в Африку является российской", - сказал Гурьев в рамках форума "Россия - Африка". Он отметил, что страны африканского континента – один из самых перспективных и важных рынков для российских производителей удобрений. "Хочу привести пример, что за последние 10 лет Россия в 2,5 раза нарастила поставки минеральных удобрений в страны Африки. С 1 миллиона тонн до сегодня рекордных 2,5 миллиона тонн", - добавил глава ассоциации. Гурьев подчеркнул, что Россия постоянно расширяет ассортимент и создает новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом, что, по его словам, особенно актуально в странах Африки из-за повышенных показателей кислотности почв. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%
Гурьев: Россия в первом полугодии нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% в годовом выражении, каждая третья тонна импортируемых континентом удобрений - российская, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В этом году только за первые шесть месяцев мы наращиваем поставки еще на 15% год к году. Поэтому могу смело сказать, что сегодня каждая третья тонна импортируемых удобрений в Африку является российской", - сказал Гурьев в рамках форума "Россия - Африка".
Он отметил, что страны африканского континента – один из самых перспективных и важных рынков для российских производителей удобрений.
"Хочу привести пример, что за последние 10 лет Россия в 2,5 раза нарастила поставки минеральных удобрений в страны Африки. С 1 миллиона тонн до сегодня рекордных 2,5 миллиона тонн", - добавил глава ассоциации.
Гурьев подчеркнул, что Россия постоянно расширяет ассортимент и создает новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом, что, по его словам, особенно актуально в странах Африки из-за повышенных показателей кислотности почв.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.