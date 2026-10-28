Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/rossija-874686497.html
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%
Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% в годовом выражении, каждая третья тонна импортируемых континентом удобрений -... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:10+0300
2026-10-28T11:19+0300
россия
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874686497.jpg?1793175554
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% в годовом выражении, каждая третья тонна импортируемых континентом удобрений - российская, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В этом году только за первые шесть месяцев мы наращиваем поставки еще на 15% год к году. Поэтому могу смело сказать, что сегодня каждая третья тонна импортируемых удобрений в Африку является российской", - сказал Гурьев в рамках форума "Россия - Африка". Он отметил, что страны африканского континента – один из самых перспективных и важных рынков для российских производителей удобрений. "Хочу привести пример, что за последние 10 лет Россия в 2,5 раза нарастила поставки минеральных удобрений в страны Африки. С 1 миллиона тонн до сегодня рекордных 2,5 миллиона тонн", - добавил глава ассоциации. Гурьев подчеркнул, что Россия постоянно расширяет ассортимент и создает новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом, что, по его словам, особенно актуально в странах Африки из-за повышенных показателей кислотности почв. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, африка, москва
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА
11:10 28.10.2026 (обновлено: 11:19 28.10.2026)
 
Россия за полгода нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%

Гурьев: Россия в первом полугодии нарастила экспорт удобрений в Африку на 15%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт удобрений в Африку на 15% в годовом выражении, каждая третья тонна импортируемых континентом удобрений - российская, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В этом году только за первые шесть месяцев мы наращиваем поставки еще на 15% год к году. Поэтому могу смело сказать, что сегодня каждая третья тонна импортируемых удобрений в Африку является российской", - сказал Гурьев в рамках форума "Россия - Африка".
Он отметил, что страны африканского континента – один из самых перспективных и важных рынков для российских производителей удобрений.
"Хочу привести пример, что за последние 10 лет Россия в 2,5 раза нарастила поставки минеральных удобрений в страны Африки. С 1 миллиона тонн до сегодня рекордных 2,5 миллиона тонн", - добавил глава ассоциации.
Гурьев подчеркнул, что Россия постоянно расширяет ассортимент и создает новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом, что, по его словам, особенно актуально в странах Африки из-за повышенных показателей кислотности почв.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАФРИКАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала