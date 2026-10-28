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Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД
Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД
Россия продолжит поставки зерна и сельхозпродукции партнерам в Африке, несмотря на чинимые преграды в сфере судоходства, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:51+0300
2026-10-28T12:55+0300
сельское хозяйство
россия
африка
черное море
киев
дмитрий песков
мид рф
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всу
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит поставки зерна и сельхозпродукции партнерам в Африке, несмотря на чинимые преграды в сфере судоходства, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. "Россия, конечно, будет продолжать поставки аграрной продукции на рынки Африки и других регионов мира",- сказал Борисенко журналистам, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Черном море повлиять на обязательства РФ по поставкам партнерам в Африке. "Мы понимаем, что многие страны нуждаются в российском зерне или другой сельскохозяйственной продукции и готовы всегда идти навстречу нашим партнерам, помогать им",- подчеркнул российский дипломат. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
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сельское хозяйство, россия, африка, черное море, киев, дмитрий песков, мид рф, мид, всу
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, Черное море, Киев, Дмитрий Песков, МИД РФ, МИД, ВСУ
12:51 28.10.2026 (обновлено: 12:55 28.10.2026)
 
Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД

Борисенко: Россия продолжит поставки зерна Африке, несмотря на чинимые преграды

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит поставки зерна и сельхозпродукции партнерам в Африке, несмотря на чинимые преграды в сфере судоходства, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Россия, конечно, будет продолжать поставки аграрной продукции на рынки Африки и других регионов мира",- сказал Борисенко журналистам, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Черном море повлиять на обязательства РФ по поставкам партнерам в Африке.
"Мы понимаем, что многие страны нуждаются в российском зерне или другой сельскохозяйственной продукции и готовы всегда идти навстречу нашим партнерам, помогать им",- подчеркнул российский дипломат.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАФРИКАЧерное мореКиевДмитрий ПесковМИД РФМИДВСУ
 
 
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