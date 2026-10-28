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Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД

Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит поставки зерна Африке, заявили в МИД

Россия продолжит поставки зерна и сельхозпродукции партнерам в Африке, несмотря на чинимые преграды в сфере судоходства, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:51+0300

2026-10-28T12:51+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит поставки зерна и сельхозпродукции партнерам в Африке, несмотря на чинимые преграды в сфере судоходства, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. "Россия, конечно, будет продолжать поставки аграрной продукции на рынки Африки и других регионов мира",- сказал Борисенко журналистам, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Черном море повлиять на обязательства РФ по поставкам партнерам в Африке. "Мы понимаем, что многие страны нуждаются в российском зерне или другой сельскохозяйственной продукции и готовы всегда идти навстречу нашим партнерам, помогать им",- подчеркнул российский дипломат. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.

африка

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сельское хозяйство, россия, африка, черное море, киев, дмитрий песков, мид рф, мид, всу