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Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты
Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты
Россия и Мозамбик подписали меморандум о развитии автодорожных проектов, сообщил Минтранс РФ. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:00+0300
2026-10-28T13:01+0300
бизнес
россия
мозамбик
москва
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия и Мозамбик подписали меморандум о развитии автодорожных проектов, сообщил Минтранс РФ. "Меморандум о сотрудничестве в сфере дорожного хозяйства подписали глава Минтранса России Дмитрий Ядров и министр транспорта и логистики Мозамбика Жуау Жорже Матлембе на полях саммита Россия-Африка", - говорится в сообщении. Документ охватывает взаимодействие в области строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог, а также их управления на платной основе. "Для таких проектов стороны создадут совместную рабочую группу, которая поможет обмениваться информацией и опытом в сфере дорожного строительства, проводить исследования, консультации и рабочие семинары, содействовать контактам дорожных организаций", - поясняется в сообщении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
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40
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5
4.7
96
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40
192
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бизнес, россия, мозамбик, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОЗАМБИК, МОСКВА
13:00 28.10.2026 (обновлено: 13:01 28.10.2026)
 
Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты

Россия и Мозамбик подписали меморандум о развитии автодорожных проектов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия и Мозамбик подписали меморандум о развитии автодорожных проектов, сообщил Минтранс РФ.
"Меморандум о сотрудничестве в сфере дорожного хозяйства подписали глава Минтранса России Дмитрий Ядров и министр транспорта и логистики Мозамбика Жуау Жорже Матлембе на полях саммита Россия-Африка", - говорится в сообщении.
Документ охватывает взаимодействие в области строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог, а также их управления на платной основе.
"Для таких проектов стороны создадут совместную рабочую группу, которая поможет обмениваться информацией и опытом в сфере дорожного строительства, проводить исследования, консультации и рабочие семинары, содействовать контактам дорожных организаций", - поясняется в сообщении.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
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