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Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты

Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Мозамбик договорились развивать автодорожные проекты

Россия и Мозамбик подписали меморандум о развитии автодорожных проектов, сообщил Минтранс РФ. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:00+0300

2026-10-28T13:00+0300

2026-10-28T13:01+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия и Мозамбик подписали меморандум о развитии автодорожных проектов, сообщил Минтранс РФ. "Меморандум о сотрудничестве в сфере дорожного хозяйства подписали глава Минтранса России Дмитрий Ядров и министр транспорта и логистики Мозамбика Жуау Жорже Матлембе на полях саммита Россия-Африка", - говорится в сообщении. Документ охватывает взаимодействие в области строительства, реконструкции, капремонта и содержания автодорог, а также их управления на платной основе. "Для таких проектов стороны создадут совместную рабочую группу, которая поможет обмениваться информацией и опытом в сфере дорожного строительства, проводить исследования, консультации и рабочие семинары, содействовать контактам дорожных организаций", - поясняется в сообщении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, мозамбик, москва