Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/rossija-874699724.html
Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике
Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике - 28.10.2026, ПРАЙМ
Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике
России и США нужно договариваться, чтобы эффективно взаимодействовать в Арктике, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:40+0300
2026-10-28T13:40+0300
технологии
россия
сша
арктика
берингово море
александр шохин
владимир путин
нато
рспп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874699724.jpg?1793184047
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России и США нужно договариваться, чтобы эффективно взаимодействовать в Арктике, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Разговаривать и вести переговоры — не значит договориться еще. Но в любом случае переговоры вести лучше, чем конфронтировать", - сказал он. По словам Шохина, речь идет не только о стратегическом партнерстве России и США в Арктике, но прежде всего о согласовании позиций. "Нам нельзя допустить, чтобы НАТО и Соединенные Штаты контролировали Арктику в той части, в которой мы себя считаем основной державой, арктической. Поэтому здесь так или иначе в любом случае надо договариваться", - пояснил глава РСПП. Шохин напомнил, что еще СССР и США пытались договариваться по Берингову морю и проливу. "Не очень удачно договаривались, поэтому сейчас надо более эффективно договариваться", - резюмировал Шохин. Советский Союз и США в 1990 году подписали соглашение о линии разграничении морских пространств, которое должно было определять экономические зоны и континентальный шельф двух стран в Беринговом море. СССР, а позднее и Россия не ратифицировала это соглашение из-за серьезных экономических опасений. О том, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на саммите Форума стран-экспортеров газа.
сша
арктика
берингово море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, сша, арктика, берингово море, александр шохин, владимир путин, нато, рспп
Технологии, РОССИЯ, США, АРКТИКА, Берингово море, Александр Шохин, Владимир Путин, НАТО, РСПП
13:40 28.10.2026
 
Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике

Глава РСПП Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России и США нужно договариваться, чтобы эффективно взаимодействовать в Арктике, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"Разговаривать и вести переговоры — не значит договориться еще. Но в любом случае переговоры вести лучше, чем конфронтировать", - сказал он. По словам Шохина, речь идет не только о стратегическом партнерстве России и США в Арктике, но прежде всего о согласовании позиций.
"Нам нельзя допустить, чтобы НАТО и Соединенные Штаты контролировали Арктику в той части, в которой мы себя считаем основной державой, арктической. Поэтому здесь так или иначе в любом случае надо договариваться", - пояснил глава РСПП.
Шохин напомнил, что еще СССР и США пытались договариваться по Берингову морю и проливу. "Не очень удачно договаривались, поэтому сейчас надо более эффективно договариваться", - резюмировал Шохин.
Советский Союз и США в 1990 году подписали соглашение о линии разграничении морских пространств, которое должно было определять экономические зоны и континентальный шельф двух стран в Беринговом море. СССР, а позднее и Россия не ратифицировала это соглашение из-за серьезных экономических опасений.
О том, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на саммите Форума стран-экспортеров газа.
 
ТехнологииРОССИЯСШААРКТИКАБерингово мореАлександр ШохинВладимир ПутинНАТОРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала