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Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике

Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике - 28.10.2026, ПРАЙМ

Шохин: России и США нужно эффективно взаимодействовать в Арктике

России и США нужно договариваться, чтобы эффективно взаимодействовать в Арктике, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:40+0300

2026-10-28T13:40+0300

2026-10-28T13:40+0300

технологии

россия

сша

арктика

берингово море

александр шохин

владимир путин

нато

рспп

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. России и США нужно договариваться, чтобы эффективно взаимодействовать в Арктике, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Разговаривать и вести переговоры — не значит договориться еще. Но в любом случае переговоры вести лучше, чем конфронтировать", - сказал он. По словам Шохина, речь идет не только о стратегическом партнерстве России и США в Арктике, но прежде всего о согласовании позиций. "Нам нельзя допустить, чтобы НАТО и Соединенные Штаты контролировали Арктику в той части, в которой мы себя считаем основной державой, арктической. Поэтому здесь так или иначе в любом случае надо договариваться", - пояснил глава РСПП. Шохин напомнил, что еще СССР и США пытались договариваться по Берингову морю и проливу. "Не очень удачно договаривались, поэтому сейчас надо более эффективно договариваться", - резюмировал Шохин. Советский Союз и США в 1990 году подписали соглашение о линии разграничении морских пространств, которое должно было определять экономические зоны и континентальный шельф двух стран в Беринговом море. СССР, а позднее и Россия не ратифицировала это соглашение из-за серьезных экономических опасений. О том, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на саммите Форума стран-экспортеров газа.

сша

арктика

берингово море

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технологии, россия, сша, арктика, берингово море, александр шохин, владимир путин, нато, рспп