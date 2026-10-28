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Россия и Мали расширяют сотрудничество в области геологии - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мали расширяют сотрудничество в области геологии
Россия и Мали расширяют сотрудничество в области геологии - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали расширяют сотрудничество в области геологии
Россия и Мали расширяют научное и промышленное сотрудничество в области геологии, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:14+0300
2026-10-28T14:14+0300
промышленность
россия
мали
москва
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали расширяют научное и промышленное сотрудничество в области геологии, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме Россия-Африка. "Мы осознаем стратегическое значение этой отрасли, поэтому развиваем партнерство с Российской Федерацией, которая оказывает нам значительную поддержку. Геологические исследования и знания - основа горнодобывающей промышленности: именно они позволяют развивать отрасль. Сегодня российско-малийское сотрудничество в этой сфере расширяется", - сказал он. По словам министра, Мали нужно продолжать работу и наращивать экспертный потенциал, в том числе в сфере образования. Малийские студенты обучаются в России по специальностям, связанным с горной промышленностью. Одним из обсуждаемых направлений сотрудничества Кейта назвал добычу лития. Он добавил, что Мали рассчитывает на долгосрочное партнерство с Россией в горнодобывающей сфере. Мали также хочет развивать цепочки добавленной стоимости внутри страны, чтобы переработка сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью шли непосредственно в Мали. Для этого, отметил министр, нужны инфраструктура, энергетика и транспорт. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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40
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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промышленность, россия, мали, москва
Промышленность, РОССИЯ, МАЛИ, МОСКВА
14:14 28.10.2026
 
Россия и Мали расширяют сотрудничество в области геологии

Министр Кейта: Россия и Мали расширяют сотрудничество в области геологии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали расширяют научное и промышленное сотрудничество в области геологии, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме Россия-Африка.
"Мы осознаем стратегическое значение этой отрасли, поэтому развиваем партнерство с Российской Федерацией, которая оказывает нам значительную поддержку. Геологические исследования и знания - основа горнодобывающей промышленности: именно они позволяют развивать отрасль. Сегодня российско-малийское сотрудничество в этой сфере расширяется", - сказал он.
По словам министра, Мали нужно продолжать работу и наращивать экспертный потенциал, в том числе в сфере образования. Малийские студенты обучаются в России по специальностям, связанным с горной промышленностью.
Одним из обсуждаемых направлений сотрудничества Кейта назвал добычу лития. Он добавил, что Мали рассчитывает на долгосрочное партнерство с Россией в горнодобывающей сфере.
Мали также хочет развивать цепочки добавленной стоимости внутри страны, чтобы переработка сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью шли непосредственно в Мали. Для этого, отметил министр, нужны инфраструктура, энергетика и транспорт.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
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