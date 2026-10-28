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Россия и Африка могут предложить интересные турпродукты для туристов - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Африка могут предложить интересные турпродукты для туристов
Россия и Африка могут предложить интересные турпродукты для туристов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка могут предложить интересные турпродукты для туристов
Туризм является важным направлением сотрудничества между Россией и Африкой, континент может предложить интересные турпродукты для российских туристов, сообщил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:20+0300
2026-10-28T14:20+0300
туризм
бизнес
россия
африка
москва
максим решетников
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Туризм является важным направлением сотрудничества между Россией и Африкой, континент может предложить интересные турпродукты для российских туристов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Туризм является важным направлением сотрудничества. У нас порядка плюс-минус 30 миллионов россиян в год выезжает за рубеж, отдыхает. И в этом плане Африка тоже может предложить свои очень интересные продукты", - сказал он журналистам в кулуарах саммита Россия-Африка. По его словам, Россия презентует электронную цифровую платформу в сфере туризма, которая позволяет управлять в целом туристической отраслью и создавать новые продукты, работать на платформе с гостиницами, гидами и другими участниками, создающими турпродукт, тем самым формировать удобный продукт уже для конечного туриста. "Мы это тоже в составе ряда других платформ, которые мы презентуем здесь, на выставке, тоже нашим африканским коллегам показываем", - заключил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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туризм, бизнес, россия, африка, москва, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Максим Решетников
14:20 28.10.2026
 
Россия и Африка могут предложить интересные турпродукты для туристов

Решетников: Африка может предложить интересные турпродукты для российских туристов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Туризм является важным направлением сотрудничества между Россией и Африкой, континент может предложить интересные турпродукты для российских туристов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Туризм является важным направлением сотрудничества. У нас порядка плюс-минус 30 миллионов россиян в год выезжает за рубеж, отдыхает. И в этом плане Африка тоже может предложить свои очень интересные продукты", - сказал он журналистам в кулуарах саммита Россия-Африка.
По его словам, Россия презентует электронную цифровую платформу в сфере туризма, которая позволяет управлять в целом туристической отраслью и создавать новые продукты, работать на платформе с гостиницами, гидами и другими участниками, создающими турпродукт, тем самым формировать удобный продукт уже для конечного туриста.
"Мы это тоже в составе ряда других платформ, которые мы презентуем здесь, на выставке, тоже нашим африканским коллегам показываем", - заключил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАФРИКАМОСКВАМаксим Решетников
 
 
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