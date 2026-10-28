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Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки

Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки

Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки, заявил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:41+0300

2026-10-28T14:41+0300

2026-10-28T14:41+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки, заявил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка. "У российских компаний есть серьезные компетенции в газовой отрасли. Россия также может помочь в развитии энергетической инфраструктуры, в том числе обеспечить электроэнергией горнодобывающие предприятия. Мы должны использовать эти возможности", - сказал он. По словам Аюка, значительная часть населения континента ложится спать без электричества. Если российские технологии могут помочь с базовыми проблемами, медлить не следует, считает он. Эксперт напомнил, что в начале 2000-х Россия была импортером продовольствия, а затем стала крупным экспортером сельхозпродукции, в том числе благодаря производству удобрений на основе природного газа. Подобные решения, по его мнению, можно развивать и в Африке. "Продовольственная безопасность имеет принципиальное значение. Если люди голодают, невозможно обеспечить устойчивое развитие горнодобывающей промышленности и экономики в целом", - подчеркнул Аюк. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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