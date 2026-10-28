https://1prime.ru/20261028/rossija-874703606.html
Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки
Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки
Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки, заявил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:41+0300
2026-10-28T14:41+0300
2026-10-28T14:41+0300
россия
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874703606.jpg?1793187717
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки, заявил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка.
"У российских компаний есть серьезные компетенции в газовой отрасли. Россия также может помочь в развитии энергетической инфраструктуры, в том числе обеспечить электроэнергией горнодобывающие предприятия. Мы должны использовать эти возможности", - сказал он.
По словам Аюка, значительная часть населения континента ложится спать без электричества. Если российские технологии могут помочь с базовыми проблемами, медлить не следует, считает он.
Эксперт напомнил, что в начале 2000-х Россия была импортером продовольствия, а затем стала крупным экспортером сельхозпродукции, в том числе благодаря производству удобрений на основе природного газа. Подобные решения, по его мнению, можно развивать и в Африке.
"Продовольственная безопасность имеет принципиальное значение. Если люди голодают, невозможно обеспечить устойчивое развитие горнодобывающей промышленности и экономики в целом", - подчеркнул Аюк.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, москва
Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки
Аюк: Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия может помочь решить проблемы с энергоснабжением Африки, заявил глава Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка.
"У российских компаний есть серьезные компетенции в газовой отрасли. Россия также может помочь в развитии энергетической инфраструктуры, в том числе обеспечить электроэнергией горнодобывающие предприятия. Мы должны использовать эти возможности", - сказал он.
По словам Аюка, значительная часть населения континента ложится спать без электричества. Если российские технологии могут помочь с базовыми проблемами, медлить не следует, считает он.
Эксперт напомнил, что в начале 2000-х Россия была импортером продовольствия, а затем стала крупным экспортером сельхозпродукции, в том числе благодаря производству удобрений на основе природного газа. Подобные решения, по его мнению, можно развивать и в Африке.
"Продовольственная безопасность имеет принципиальное значение. Если люди голодают, невозможно обеспечить устойчивое развитие горнодобывающей промышленности и экономики в целом", - подчеркнул Аюк.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.