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Россия и Сахель подписали меморандум о сотрудничестве

Россия и Сахель подписали меморандум о сотрудничестве - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Сахель подписали меморандум о сотрудничестве

ВЭБ.РФ и Конфедеральный банк инвестиций и развития государств Сахеля подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение торгово-экономического и | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:12+0300

2026-10-28T15:12+0300

2026-10-28T15:12+0300

финансы

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мали

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ и Конфедеральный банк инвестиций и развития государств Сахеля подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Конфедерацией государств Сахеля, сообщило правительство России. В церемонии подписания на полях экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак и премьер-министр Буркина-Фасо Жан Эмманюэль Уэдраого. "Документ подписали заместитель председателя ВЭБ.PФ Даниил Алгульян и председатель BCID-AES Балибье Серж Огюст Баяла. Меморандум направлен на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Конфедерацией государств Сахеля, в которую входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны намерены поддерживать взаимодействие в целях поиска и анализа проектов, способствующих развитию и интеграции стран, входящих в конфедерацию. "Рассчитываем, что этот шаг придаст импульс как укреплению суверенитета наших стран, так и экономическому сотрудничеству с нашими сахельскими друзьями. Россия выступает надежным партнером конфедерации в ее стремлении к укреплению суверенитета. В числе наших приоритетов - расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализация значимых социальных проектов в Сахеле", - приводятся в сообщении слова Новака. Добавляется, что в целях поддержки российского экспорта в государства - члены Сахеля могут рассматривать возможность применения финансовых инструментов группы ВЭБ.PФ. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

буркина-фасо

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финансы, россия, буркина-фасо, нигер, мали, александр новак, вэб