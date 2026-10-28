https://1prime.ru/20261028/rossija-874706209.html
Россия конкурентоспособна в Африке, заявил Новак
Россия конкурентоспособна в Африке, заявил Новак - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия конкурентоспособна в Африке, заявил Новак
Россия конкурентоспособна в Африке в сферах атомной энергетики, нефтепереработки, добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
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африка
москва
александр новак
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия конкурентоспособна в Африке в сферах атомной энергетики, нефтепереработки, добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и промышленности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас есть конкурентные преимущества. Наша страна является ведущей мировой державой в области атомной энергетики, в области нефтепереработки, добычи из месторождений не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, компетенции в транспортной отрасли, в промышленности", - сказал он журналистам в кулуарах форума Россия-Африка, отвечая на вопрос, конкурентна ли РФ на африканском континенте.
"То есть спектр достаточно большой. И в геологоразведке у нас современные технологии", - добавил Новак.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, александр новак
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Александр Новак
Россия конкурентоспособна в Африке, заявил Новак
Новак: Россия конкурентоспособна в Африке в атомной энергетике, нефтепереработке
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия конкурентоспособна в Африке в сферах атомной энергетики, нефтепереработки, добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и промышленности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас есть конкурентные преимущества. Наша страна является ведущей мировой державой в области атомной энергетики, в области нефтепереработки, добычи из месторождений не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, компетенции в транспортной отрасли, в промышленности", - сказал он журналистам в кулуарах форума Россия-Африка, отвечая на вопрос, конкурентна ли РФ на африканском континенте.
"То есть спектр достаточно большой. И в геологоразведке у нас современные технологии", - добавил Новак.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.