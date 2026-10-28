https://1prime.ru/20261028/rossija-874706672.html
Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в Африке
Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в Африке - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в Африке
Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в развитии и укреплении суверенитета африканских стран, заявил замглавы администрации президента РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
россия
африка
сочи
санкт-петербург
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в развитии и укреплении суверенитета африканских стран, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.
"Ровно этому и посвящен весь форум - созданию условий для развития стран Африки, созданию условий для укрепления их суверенитета, а мы готовы играть здесь роль помощника и равноценного партнера", - сказал Орешкин.
По его словам, максимально сильные и максимально уверенные в себе страны Африки соответствуют интересам России.
"Потому что Россия никогда не работает в режиме колониальности. Вы прекрасно знаете, что у России никогда не было колоний на Африканском континенте. Если в западном культурном коде изначально зашито выкачать, забрать, получить прибыль, то подход России, Советского Союза в прошлом - это совместная работа, совместное развитие", - подчеркнул Орешкин.
Первый саммит "Россия-Африка" прошел в Сочи в октябре 2019 года, второй - в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, сочи, санкт-петербург, максим орешкин
РОССИЯ, АФРИКА, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Максим Орешкин
Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в Африке
Орешкин: Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в Африке
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова играть роль помощника и равноценного партнера в развитии и укреплении суверенитета африканских стран, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.
"Ровно этому и посвящен весь форум - созданию условий для развития стран Африки, созданию условий для укрепления их суверенитета, а мы готовы играть здесь роль помощника и равноценного партнера", - сказал Орешкин.
По его словам, максимально сильные и максимально уверенные в себе страны Африки соответствуют интересам России.
"Потому что Россия никогда не работает в режиме колониальности. Вы прекрасно знаете, что у России никогда не было колоний на Африканском континенте. Если в западном культурном коде изначально зашито выкачать, забрать, получить прибыль, то подход России, Советского Союза в прошлом - это совместная работа, совместное развитие", - подчеркнул Орешкин.
Первый саммит "Россия-Африка" прошел в Сочи в октябре 2019 года, второй - в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.