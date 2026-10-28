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Россия готова совместно со странами Африки строить энергостратегию

Россия готова совместно со странами Африки строить энергостратегию - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова совместно со странами Африки строить энергостратегию

Россия готова совместно со странами Африки строить долгосрочную энергостратегию, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:18+0300

2026-10-28T15:18+0300

2026-10-28T15:18+0300

россия

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова совместно со странами Африки строить долгосрочную энергостратегию, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Комплексное построение долгосрочной энергетической стратегии - мы готовы это делать в партнерстве с местными энергетическими агентствами - позволяет вырабатывать грамотную долгосрочную стратегию развития", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. "Ведь когда мы говорим о большей роли Африки в глобальном экономическом росте, мы прекрасно понимаем, что без соответствующего развития энергетики у этого роста будут значительные проблемы", - указал он. По словам Орешкина, Россия, приходя в любую страну Африки, всегда внимательно учитывает особенности страны. Россия весной 2025 года разработала свою энергостратегию до 2050 года. Вместе с тем Минэнерго РФ предлагало странам БРИКС и другим дружественным государствам присоединиться и совместно разработать детальный план до 2050 года. Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, говорил в 2025 году в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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россия, африка, москва, максим орешкин