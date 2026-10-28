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Россия готова обсуждать с каждой африканской страной дорожные карты

Россия готова обсуждать с каждой африканской страной дорожные карты - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова обсуждать с каждой африканской страной дорожные карты

Россия готова обсуждать с каждой африканской страной индивидуальные дорожные карты развития сотрудничества, предполагающие совместную реализацию различных... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:18+0300

2026-10-28T15:18+0300

2026-10-28T15:18+0300

россия

москва

максим орешкин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874706870.jpg?1793189939

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова обсуждать с каждой африканской страной индивидуальные дорожные карты развития сотрудничества, предполагающие совместную реализацию различных проектов, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. Форум традиционно объединяет руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур, СМИ и гражданского общества, ведущих экспертов и ученых. В рамках форума в Гостином дворе работает выставочная экспозиция передовых российских решений в ключевых сферах экономики. "Мы развернули большую выставку, которая будет в Гостином дворе, где можно все направления посмотреть, все изучить, где все детально разложено по полочкам. С каждой африканской страной будет обсуждаться соответствующая дорожная карта, предполагающая совместную реализацию этих проектов", - сказал Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка. Он отметил, что у каждой страны свои интересы: у одних это проекты в энергетике, у других - по развитию фермерства и сельского хозяйства, у третьих - по обнаружению воды и природных ископаемых, а где-то - современные цифровые банковские услуги и сервисы цифровой безопасности. По словам Орешкина, российские компании готовы к совместной партнерской работе с африканскими странами. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума Россия-Африка.

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