https://1prime.ru/20261028/rossija-874706963.html

Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие

Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие

Россия готова поставлять в африканские страны востребованное там продовольствие, а также делиться собственными технологиям развития фермерства и рыболовства,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:19+0300

2026-10-28T15:19+0300

2026-10-28T15:19+0300

сельское хозяйство

россия

африка

москва

максим орешкин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874706963.jpg?1793189941

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в африканские страны востребованное там продовольствие, а также делиться собственными технологиям развития фермерства и рыболовства, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Россия готова поставлять на самых выгодных условиях для наших африканских партнеров те продукты российского экспорта, вы прекрасно знаете, например, пшеницу и ряд других товаров, которые (имеют - ред.) такой активный спрос на африканском континенте", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. Он добавил, что сегодня 17% мирового продовольственного рынка занимает Африка и эта доля будет только расти. И Россия готова предложить целый набор проектов и подходов, как обеспечить продовольственную безопасность континента. "Большой акцент мы уделяем технологиям развития фермерства и рыболовства, мы готовы приходить с собственными решениями, собственными агротехнологиями, собственными решениями в сфере минеральных удобрений, технологией выращивания в животноводстве и растениеводстве - с пониманием, как правильно внутри стран выстраивать логистику, холодовую цепь для того, чтобы фермеры могли производить больше, зарабатывать больше и обеспечивать свои страны большим объемом продовольствия", - подчеркнул он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, африка, москва, максим орешкин