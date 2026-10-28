https://1prime.ru/20261028/rossija-874706963.html
Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие
Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие
Россия готова поставлять в африканские страны востребованное там продовольствие, а также делиться собственными технологиям развития фермерства и рыболовства,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:19+0300
2026-10-28T15:19+0300
2026-10-28T15:19+0300
сельское хозяйство
россия
африка
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в африканские страны востребованное там продовольствие, а также делиться собственными технологиям развития фермерства и рыболовства, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Россия готова поставлять на самых выгодных условиях для наших африканских партнеров те продукты российского экспорта, вы прекрасно знаете, например, пшеницу и ряд других товаров, которые (имеют - ред.) такой активный спрос на африканском континенте", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он добавил, что сегодня 17% мирового продовольственного рынка занимает Африка и эта доля будет только расти. И Россия готова предложить целый набор проектов и подходов, как обеспечить продовольственную безопасность континента.
"Большой акцент мы уделяем технологиям развития фермерства и рыболовства, мы готовы приходить с собственными решениями, собственными агротехнологиями, собственными решениями в сфере минеральных удобрений, технологией выращивания в животноводстве и растениеводстве - с пониманием, как правильно внутри стран выстраивать логистику, холодовую цепь для того, чтобы фермеры могли производить больше, зарабатывать больше и обеспечивать свои страны большим объемом продовольствия", - подчеркнул он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, россия, африка, москва, максим орешкин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие
Орешкин: Россия готова поставлять в Африку востребованное там продовольствие
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в африканские страны востребованное там продовольствие, а также делиться собственными технологиям развития фермерства и рыболовства, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Россия готова поставлять на самых выгодных условиях для наших африканских партнеров те продукты российского экспорта, вы прекрасно знаете, например, пшеницу и ряд других товаров, которые (имеют - ред.) такой активный спрос на африканском континенте", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Он добавил, что сегодня 17% мирового продовольственного рынка занимает Африка и эта доля будет только расти. И Россия готова предложить целый набор проектов и подходов, как обеспечить продовольственную безопасность континента.
"Большой акцент мы уделяем технологиям развития фермерства и рыболовства, мы готовы приходить с собственными решениями, собственными агротехнологиями, собственными решениями в сфере минеральных удобрений, технологией выращивания в животноводстве и растениеводстве - с пониманием, как правильно внутри стран выстраивать логистику, холодовую цепь для того, чтобы фермеры могли производить больше, зарабатывать больше и обеспечивать свои страны большим объемом продовольствия", - подчеркнул он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.