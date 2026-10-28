https://1prime.ru/20261028/rossija-874707248.html
Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами
Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами
Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:19+0300
2026-10-28T15:19+0300
2026-10-28T15:19+0300
африка
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Россия обладает большими запасами таких традиционных источников энергии. И здесь мы готовы работать в обеспечении отдельных стран, целых регионов, доступной энергией в виде углеводородных источников, топлива для автомобилей, для самолетов, создания специальной логистической среды", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Также для стран Африки актуален вопрос обеспечения электроэнергией. Россия готова работать над увеличением доступа людей, живущих в Африке, к электроэнергии, отметил Орешкин.
"Помогать тому, чтобы доля Африки на мировом энергетическом рынке потребления электроэнергии с текущих около 5% постепенно приближалась к 10%", - уточнил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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африка, москва, максим орешкин
АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами
Орешкин: Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Россия обладает большими запасами таких традиционных источников энергии. И здесь мы готовы работать в обеспечении отдельных стран, целых регионов, доступной энергией в виде углеводородных источников, топлива для автомобилей, для самолетов, создания специальной логистической среды", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
Также для стран Африки актуален вопрос обеспечения электроэнергией. Россия готова работать над увеличением доступа людей, живущих в Африке, к электроэнергии, отметил Орешкин.
"Помогать тому, чтобы доля Африки на мировом энергетическом рынке потребления электроэнергии с текущих около 5% постепенно приближалась к 10%", - уточнил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.