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Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами

Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами

Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:19+0300

2026-10-28T15:19+0300

2026-10-28T15:19+0300

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова обеспечивать страны Африки доступными углеводородами, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Россия обладает большими запасами таких традиционных источников энергии. И здесь мы готовы работать в обеспечении отдельных стран, целых регионов, доступной энергией в виде углеводородных источников, топлива для автомобилей, для самолетов, создания специальной логистической среды", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. Также для стран Африки актуален вопрос обеспечения электроэнергией. Россия готова работать над увеличением доступа людей, живущих в Африке, к электроэнергии, отметил Орешкин. "Помогать тому, чтобы доля Африки на мировом энергетическом рынке потребления электроэнергии с текущих около 5% постепенно приближалась к 10%", - уточнил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

африка

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африка, москва, максим орешкин