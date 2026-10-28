https://1prime.ru/20261028/rossija-874707418.html
Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами
Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами
Россия, в отличие от западных стран, основывает свое экономическое сотрудничество с другими странами на принципах совместной работы, не нарушая локальный... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, в отличие от западных стран, основывает свое экономическое сотрудничество с другими странами на принципах совместной работы, не нарушая локальный суверенитет государств, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"У России есть решение, которое - на принципах взаимности, на принципах локального суверенитета, на принципах совместной работы. Россия готова реализовывать вместе с африканскими партнерами для того, чтобы наши друзья в Африке становились независимее, становились сильнее", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
"И в этом, наверное, главное, эмоциональное различие подхода России, например, в отличие от западных стран. Всегда хочется, чтобы наши партнеры были сильны", - добавил он.
По словам Орешкина, интерес России - это сильная, суверенная Африка, лидирующая в мире, и Россия со своей стороны готова максимально помогать этому процессу.
"Россия приходит не просто с выделенным инвестиционным проектом, мы готовы инвестировать в образование, здравоохранение, развитие человеческого капитала, приносить все те технологии, которые мы используем сами, делиться ими и работать, конечно же, в партнерстве с локальными компаниями максимально. Для того, чтобы добиться главной цели - раскрытие потенциала каждой африканской страны вместе", - заявил Орешкин.
"Слово "вместе", мне кажется, самое правильное слово, описывающее российско-африканские отношения. Вместе, как равноправные партнеры", - указал он. Замглавы администрации президента пояснил, что всего у России четыре ключевых отличия в работе с зарубежными партнерами.
"Первый момент, когда мы работаем с зарубежными партнерами, мы не навязываем исключительно свои услуги, речь идет о совместной работе, совместном создании тех или иных решений и, конечно же, суверенном управлении этими решениями на территории страны партнера", - сказал он.
Во-вторых, когда Россия реализует проекты со своими партнерами, то старается придерживаться комплексного подхода. Например, не просто приходит со строительством атомной станции, а создает вместе с партнерами атомную отрасль на территории страны-партнера.
"Это означает, что в процессе строительства активно вовлекаются местные компании, идет долгосрочная подготовка кадров, создается база для подготовки кадров на территории страны-партнера, развиваются все сопутствующие отрасли", - объяснил он.
В-третьих, Россия максимально вовлекает местные компании в работу над совместными проектами. И в-четвертых, Россия готова при реализации каждого проекта учитывать все локальные особенности страны-партнера.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами
Орешкин: Россия основывает экономическое сотрудничество на принципах совместной работы
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, в отличие от западных стран, основывает свое экономическое сотрудничество с другими странами на принципах совместной работы, не нарушая локальный суверенитет государств, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"У России есть решение, которое - на принципах взаимности, на принципах локального суверенитета, на принципах совместной работы. Россия готова реализовывать вместе с африканскими партнерами для того, чтобы наши друзья в Африке становились независимее, становились сильнее", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка.
"И в этом, наверное, главное, эмоциональное различие подхода России, например, в отличие от западных стран. Всегда хочется, чтобы наши партнеры были сильны", - добавил он.
По словам Орешкина, интерес России - это сильная, суверенная Африка, лидирующая в мире, и Россия со своей стороны готова максимально помогать этому процессу.
"Россия приходит не просто с выделенным инвестиционным проектом, мы готовы инвестировать в образование, здравоохранение, развитие человеческого капитала, приносить все те технологии, которые мы используем сами, делиться ими и работать, конечно же, в партнерстве с локальными компаниями максимально. Для того, чтобы добиться главной цели - раскрытие потенциала каждой африканской страны вместе", - заявил Орешкин.
"Слово "вместе", мне кажется, самое правильное слово, описывающее российско-африканские отношения. Вместе, как равноправные партнеры", - указал он. Замглавы администрации президента пояснил, что всего у России четыре ключевых отличия в работе с зарубежными партнерами.
"Первый момент, когда мы работаем с зарубежными партнерами, мы не навязываем исключительно свои услуги, речь идет о совместной работе, совместном создании тех или иных решений и, конечно же, суверенном управлении этими решениями на территории страны партнера", - сказал он.
Во-вторых, когда Россия реализует проекты со своими партнерами, то старается придерживаться комплексного подхода. Например, не просто приходит со строительством атомной станции, а создает вместе с партнерами атомную отрасль на территории страны-партнера.
"Это означает, что в процессе строительства активно вовлекаются местные компании, идет долгосрочная подготовка кадров, создается база для подготовки кадров на территории страны-партнера, развиваются все сопутствующие отрасли", - объяснил он.
В-третьих, Россия максимально вовлекает местные компании в работу над совместными проектами. И в-четвертых, Россия готова при реализации каждого проекта учитывать все локальные особенности страны-партнера.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.