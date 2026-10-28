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Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами

Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия основывает экономическое сотрудничество с другими странами

Россия, в отличие от западных стран, основывает свое экономическое сотрудничество с другими странами на принципах совместной работы, не нарушая локальный... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, в отличие от западных стран, основывает свое экономическое сотрудничество с другими странами на принципах совместной работы, не нарушая локальный суверенитет государств, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "У России есть решение, которое - на принципах взаимности, на принципах локального суверенитета, на принципах совместной работы. Россия готова реализовывать вместе с африканскими партнерами для того, чтобы наши друзья в Африке становились независимее, становились сильнее", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. "И в этом, наверное, главное, эмоциональное различие подхода России, например, в отличие от западных стран. Всегда хочется, чтобы наши партнеры были сильны", - добавил он. По словам Орешкина, интерес России - это сильная, суверенная Африка, лидирующая в мире, и Россия со своей стороны готова максимально помогать этому процессу. "Россия приходит не просто с выделенным инвестиционным проектом, мы готовы инвестировать в образование, здравоохранение, развитие человеческого капитала, приносить все те технологии, которые мы используем сами, делиться ими и работать, конечно же, в партнерстве с локальными компаниями максимально. Для того, чтобы добиться главной цели - раскрытие потенциала каждой африканской страны вместе", - заявил Орешкин. "Слово "вместе", мне кажется, самое правильное слово, описывающее российско-африканские отношения. Вместе, как равноправные партнеры", - указал он. Замглавы администрации президента пояснил, что всего у России четыре ключевых отличия в работе с зарубежными партнерами. "Первый момент, когда мы работаем с зарубежными партнерами, мы не навязываем исключительно свои услуги, речь идет о совместной работе, совместном создании тех или иных решений и, конечно же, суверенном управлении этими решениями на территории страны партнера", - сказал он. Во-вторых, когда Россия реализует проекты со своими партнерами, то старается придерживаться комплексного подхода. Например, не просто приходит со строительством атомной станции, а создает вместе с партнерами атомную отрасль на территории страны-партнера. "Это означает, что в процессе строительства активно вовлекаются местные компании, идет долгосрочная подготовка кадров, создается база для подготовки кадров на территории страны-партнера, развиваются все сопутствующие отрасли", - объяснил он. В-третьих, Россия максимально вовлекает местные компании в работу над совместными проектами. И в-четвертых, Россия готова при реализации каждого проекта учитывать все локальные особенности страны-партнера. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва, максим орешкин