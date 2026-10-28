https://1prime.ru/20261028/rossija-874707623.html

Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам

Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам

Россия готова предоставить своим партнерам из Африки целый набор технологических решений по доступности водных ресурсов, заявил замглавы администрации... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

2026-10-28T15:22+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова предоставить своим партнерам из Африки целый набор технологических решений по доступности водных ресурсов, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. В ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка Орешкин отметил, что развитие сельского хозяйства на африканском континенте сопряжено с вопросом доступности водных ресурсов. "Это один из ключевых вопросов для африканского континента. Здесь целый ряд технологических решений - и по управлению водными ресурсами, и по поиску водных ресурсов, мониторингу качества и целому ряду других направлений - Россия готова предоставлять для того, чтобы эту критичную для многих стран проблему решать", - сказал он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва, максим орешкин