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Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам
Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам
Россия готова предоставить своим партнерам из Африки целый набор технологических решений по доступности водных ресурсов, заявил замглавы администрации... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
2026-10-28T15:22+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
максим орешкин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова предоставить своим партнерам из Африки целый набор технологических решений по доступности водных ресурсов, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
В ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка Орешкин отметил, что развитие сельского хозяйства на африканском континенте сопряжено с вопросом доступности водных ресурсов.
"Это один из ключевых вопросов для африканского континента. Здесь целый ряд технологических решений - и по управлению водными ресурсами, и по поиску водных ресурсов, мониторингу качества и целому ряду других направлений - Россия готова предоставлять для того, чтобы эту критичную для многих стран проблему решать", - сказал он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин
Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам
Орешкин: Россия готова предоставить партнерам из Африки решения по водным ресурсам
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова предоставить своим партнерам из Африки целый набор технологических решений по доступности водных ресурсов, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
В ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка Орешкин отметил, что развитие сельского хозяйства на африканском континенте сопряжено с вопросом доступности водных ресурсов.
"Это один из ключевых вопросов для африканского континента. Здесь целый ряд технологических решений - и по управлению водными ресурсами, и по поиску водных ресурсов, мониторингу качества и целому ряду других направлений - Россия готова предоставлять для того, чтобы эту критичную для многих стран проблему решать", - сказал он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.