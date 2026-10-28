https://1prime.ru/20261028/rossija-874708838.html

Россия уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности, заявил Орешкин

Россия уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности, заявил Орешкин

Россия считает вопросы кибербезопасности в современных условиях крайне важными и уделяет им большое значение, сообщил замглавы администрации президента России... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

технологии

россия

венгрия

германия

нидерланды

максим орешкин

лаборатория касперского

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874708838.jpg?1793190353

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия считает вопросы кибербезопасности в современных условиях крайне важными и уделяет им большое значение, сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Ну и понятно, что с активным развитием цифрового контура глобальной экономики вопрос кибербезопасности, цифровой идентификации становится крайне важным. Специалисты уже прозвали этот октябрь с точки зрения кибербезопасности черным октябрем", - сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка. "Количество выявленных уязвимостей гигантское, количество скомпрометировавших себя баз данных сервисов гигантское, поэтому вопросу кибербезопасности мы отдаем самое большое внимание", - добавил он. Ранее в октябре разработчики языка программирования PHP объявили о двух критических уязвимостях безопасности. Отключения правительственных сайтов наблюдались в Венгрии, Германии, Нидерландах, Словакии, Франции и других странах Европы. Как рассказал РИА Новости старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко, десятки миллионов веб-страниц во всем мире оказались доступны для злоумышленников из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP. PHP (Hypertext PreProcessor, "препроцессор гипертекста") - скриптовый язык программирования, который сейчас широко используется для создания сайтов и интернет-сервисов, в том числе государственных. Его используют в проектах разных масштабов: от браузерной игры и социальной сети до крупных веб-приложений в интернете. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

венгрия

германия

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, венгрия, германия, нидерланды, максим орешкин, лаборатория касперского