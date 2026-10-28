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Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки

Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки

Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:08+0300

2026-10-28T16:08+0300

2026-10-28T16:08+0300

сельское хозяйство

россия

москва

оксана лут

владимир путин

минсельхоз

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка. "Мы хотели бы обратить внимание всех африканских стран на то, что мы готовы адаптировать наши агротехнологии под африканский климат, потому что климат разный", - сказала Лут в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Она отметила, что Россия смогла очень быстро нарастить производство продовольствия за счет внедрения агротехнологий. "Это ключевая веха для нашего развития", - подчеркнула министр. Агротехнологии включают в себя минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенных животных и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологическую продукцию. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, москва, оксана лут, владимир путин, минсельхоз