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Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:08+0300
2026-10-28T16:08+0300
сельское хозяйство
россия
москва
оксана лут
владимир путин
минсельхоз
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка. "Мы хотели бы обратить внимание всех африканских стран на то, что мы готовы адаптировать наши агротехнологии под африканский климат, потому что климат разный", - сказала Лут в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Она отметила, что Россия смогла очень быстро нарастить производство продовольствия за счет внедрения агротехнологий. "Это ключевая веха для нашего развития", - подчеркнула министр. Агротехнологии включают в себя минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенных животных и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологическую продукцию. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
сельское хозяйство, россия, москва, оксана лут, владимир путин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Оксана Лут, Владимир Путин, Минсельхоз
16:08 28.10.2026
 
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки

Глава Минсельхоза Лут: Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка.
"Мы хотели бы обратить внимание всех африканских стран на то, что мы готовы адаптировать наши агротехнологии под африканский климат, потому что климат разный", - сказала Лут в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Она отметила, что Россия смогла очень быстро нарастить производство продовольствия за счет внедрения агротехнологий. "Это ключевая веха для нашего развития", - подчеркнула министр.
Агротехнологии включают в себя минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенных животных и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологическую продукцию.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАОксана ЛутВладимир ПутинМинсельхоз
 
 
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