https://1prime.ru/20261028/rossija-874712902.html
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:08+0300
2026-10-28T16:08+0300
2026-10-28T16:08+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка.
"Мы хотели бы обратить внимание всех африканских стран на то, что мы готовы адаптировать наши агротехнологии под африканский климат, потому что климат разный", - сказала Лут в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Она отметила, что Россия смогла очень быстро нарастить производство продовольствия за счет внедрения агротехнологий. "Это ключевая веха для нашего развития", - подчеркнула министр.
Агротехнологии включают в себя минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенных животных и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологическую продукцию.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, россия, москва, оксана лут, владимир путин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Оксана Лут, Владимир Путин, Минсельхоз
Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки
Глава Минсельхоза Лут: Россия готова адаптировать свои агротехнологии для Африки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова адаптировать свои агротехнологии для африканских стран, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на форуме Россия-Африка.
"Мы хотели бы обратить внимание всех африканских стран на то, что мы готовы адаптировать наши агротехнологии под африканский климат, потому что климат разный", - сказала Лут в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Она отметила, что Россия смогла очень быстро нарастить производство продовольствия за счет внедрения агротехнологий. "Это ключевая веха для нашего развития", - подчеркнула министр.
Агротехнологии включают в себя минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенных животных и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологическую продукцию.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.