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Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки

Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки

Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки, рассказал президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:17+0300

2026-10-28T16:17+0300

2026-10-28T16:21+0300

финансы

россия

африка

москва

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки, рассказал президент РФ Владимир Путин. "Мы не будем говорить, для каких стран Африки, но для некоторых стран Африки мы производим купюры. Все довольны", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что на сегодняшний день Россия печатает денежные знаки для 12 стран Африки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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финансы, россия, африка, москва, владимир путин, антон силуанов