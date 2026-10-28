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Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки
Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки
Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки, рассказал президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:17+0300
2026-10-28T16:21+0300
финансы
россия
африка
москва
владимир путин
антон силуанов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874713810.jpg?1793193660
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки, рассказал президент РФ Владимир Путин. "Мы не будем говорить, для каких стран Африки, но для некоторых стран Африки мы производим купюры. Все довольны", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что на сегодняшний день Россия печатает денежные знаки для 12 стран Африки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
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5
4.7
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финансы, россия, африка, москва, владимир путин, антон силуанов
Финансы, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Силуанов
16:17 28.10.2026 (обновлено: 16:21 28.10.2026)
 
Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки

Путин: Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия производит денежные купюры для ряда стран Африки, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы не будем говорить, для каких стран Африки, но для некоторых стран Африки мы производим купюры. Все довольны", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что на сегодняшний день Россия печатает денежные знаки для 12 стран Африки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ФинансыРОССИЯАФРИКАМОСКВАВладимир ПутинАнтон Силуанов
 
 
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