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В России к 2030 году планируют ввести 12 тысяч роботов-доставщиков
В России к 2030 году планируют ввести 12 тысяч роботов-доставщиков - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России к 2030 году планируют ввести 12 тысяч роботов-доставщиков
Экспериментальный правовой режим по использованию роботов-доставщиков в России, как ожидается, позволит к 2030 году ввести в эксплуатацию не менее 12 тысяч... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:21+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим по использованию роботов-доставщиков в России, как ожидается, позволит к 2030 году ввести в эксплуатацию не менее 12 тысяч роверов и обеспечить выполнение не менее 11 миллионов заказов, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков.
"К 2030 году планируется обеспечить не менее 11 миллионов километров пробега этими роботами-доставщиками, ввести в эксплуатацию планируется не менее 12 тысяч роверов и выполнить не менее 11 миллионов заказов", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В сентябре 2026 года правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков на три года в 34 регионах страны и федеральной территории "Сириус". Документ устанавливает требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Кроме того, определяется ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения.
Используемые в рамках эксперимента роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час. Ширина робота не более 80 сантиметров, а длина не более 120 сантиметров. На ровере должно быть устройство для видеорегистрации и головного освещения белого цвета, расположенное в передней части корпуса. Помимо этого, на роботах необходимо будет установить идентификационный номер.
В зависимости от условий дорожной инфраструктуры роверы в рамках эксперимента могут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам с определенными скоростными ограничениями. Так, например, при движении по тротуарам и пешеходным зонам их скорость не должна будет превышать 10 километров в час, при пересечении проезжей части - 6 километров в час, а при движении по велодорожкам и обочинам - 25 километров в час.
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бизнес, россия, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Совет Федерации
В России к 2030 году планируют ввести 12 тысяч роботов-доставщиков
Юренков: эксперимент по роботам-доставщикам позволит выполнить не менее 11 млн заказов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим по использованию роботов-доставщиков в России, как ожидается, позволит к 2030 году ввести в эксплуатацию не менее 12 тысяч роверов и обеспечить выполнение не менее 11 миллионов заказов, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков.
"К 2030 году планируется обеспечить не менее 11 миллионов километров пробега этими роботами-доставщиками, ввести в эксплуатацию планируется не менее 12 тысяч роверов и выполнить не менее 11 миллионов заказов", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В сентябре 2026 года правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков на три года в 34 регионах страны и федеральной территории "Сириус". Документ устанавливает требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Кроме того, определяется ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения.
Используемые в рамках эксперимента роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час. Ширина робота не более 80 сантиметров, а длина не более 120 сантиметров. На ровере должно быть устройство для видеорегистрации и головного освещения белого цвета, расположенное в передней части корпуса. Помимо этого, на роботах необходимо будет установить идентификационный номер.
В зависимости от условий дорожной инфраструктуры роверы в рамках эксперимента могут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам с определенными скоростными ограничениями. Так, например, при движении по тротуарам и пешеходным зонам их скорость не должна будет превышать 10 километров в час, при пересечении проезжей части - 6 километров в час, а при движении по велодорожкам и обочинам - 25 километров в час.